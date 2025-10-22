Wenn ihr eine Überweisung an Klarna getätigt habt, kann es vorkommen, dass ihr diese wieder rückgängig machen möchtet. Doch ist das überhaupt möglich? Bei uns erfahrt ihr, ob ihr eine Klarna Zahlung stornieren und wie ihr eine Überweisung rückabwickeln könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Klarna Überweisung stornieren: So geht ihr vor

Ein direktes Storno einer bereits durchgeführten Überweisung an Klarna ist nicht möglich. Wenn ihr einen bereits bezahlten Kauf auf Rechnung rückabwickeln wollt, heißt es daher zuerst für euch: Ihr müsst den Shop, bei dem ihr bestellt habt, kontaktieren.

Anzeige

Erst wenn der Händler die Bestellung als storniert meldet, kann auch Klarna die Zahlung zurücknehmen, den Erstattungsbetrag an euch durchleiten und die bereits ausgestellte Rechnung widerrufen.

Tipp: Aktuelle Informationen zu euren Reklamationen bekommt ihr in der Klarna-App, in der ihr den aktuellen Status jeder Zahlung und jeder Bestellung einsehen könnt. Außerdem steht euch der Klarna-Kundenservice rund um die Uhr im Live-Chat zur Verfügung, falls es Unklarheiten gibt.

Klarna | Pay your way Klarna Bank AB (publ)

Klarna | Pay your way Klarna Bank AB

Anzeige

Warum ist das bei Klarna so? Forderungsabtretung einfach erklärt

Wenn ihr bei Klarna auf Rechnung oder per Ratenkauf bezahlt, passiert im Hintergrund Folgendes: Der Shop verkauft euch das Produkt und tritt seine Zahlungsforderung gleichzeitig an Klarna ab.

Das bedeutet in der Praxis: Vom Moment der Bestellung an ist Klarna euer Ansprechpartner für die Zahlung, nicht aber für Reklamationen. Diese Vorgehensweise nennt sich Forderungsabtretung (Zession).

Eine Zession hat für den Händler und den Kunden viele Vorteile. Klarna sorgt für eine unkomplizierte Abwicklung und für die Verwaltung einer Vielzahl von Zahlungen und kümmert sich um Zahlungserinnerungen und das Mahnwesen.

Allerdings bedeutet das auch, dass Klarna erst eine Rückerstattung machen kann, wenn der Händler ein Storno oder eine Rücknahme bestätigt hat.

Tipp: Nutzt beim Kauf auf Rechnung über Klarna die Möglichkeit, die Produkte in Ruhe zu begutachten, bevor ihr bezahlt. So stellt ihr sicher, dass alles vollständig, unbeschädigt und wie beschrieben angekommen ist und erspart euch Reklamationen oder Rückabwicklungen.

Anzeige

Wie läuft die Rückerstattung einer Überweisung bei Klarna ab?

Ab der Retouren-Bestätigung durch den Händler dauert es etwa fünf bis sieben Werktage, bis das Geld, das ihr überwiesen habt, auf das ursprünglich verwendete Konto erstattet wird. Ihr könnt den Status eurer Rückzahlung jederzeit im Klarna-Account oder in der App überprüfen.

Bei einem vollständigen Storno wird der gesamte Zahlbetrag rückerstattet. Handelt es sich um eine Teilerstattung, erhaltet ihr von Klarna eine E-Mail mit den aktualisierten Zahlungsdetails und seht alle Updates in der App.

Sonderfall: Ratenkäufe

Bei Ratenkäufen werden Erstattungen automatisch mit dem noch offenen Betrag verrechnet .

. Ist die Rückerstattung höher als der noch ausstehende Betrag, erhaltet ihr eine Gutschrift auf euren Klarna-Account.

auf euren Klarna-Account. Dieses Guthaben könnt ihr entweder für weitere Einkäufe nutzen oder per Formular auf euer Bankkonto auszahlen lassen.

oder per Formular auf euer Bankkonto auszahlen lassen. Das richtige Auszahlungsformular bekommt ihr beim Klarna-Kundenservice.

Anzeige

Ihr habt weitere Fragen rund ums Thema Rücksendungen? Im Video werden die vier wichtigsten Rücksendungs-Fragen bei Amazon geklärt.

Klarna Überweisung rückgängig machen: Das gibt es sonst noch zu beachten

Eine bereits durchgeführte Überweisung an Klarna lässt sich also nicht ganz ohne Aufwand rückgängig machen. Handelt deswegen schnell, wenn euch bei einer Bestellung ein Fehler auffällt.

Anzeige

Setzt euch sofort mit dem Shop in Verbindung und bittet um ein Storno. Die eigentliche Rückabwicklung der Zahlung übernimmt Klarna automatisch, sobald der Händler eingewilligt hat.

Wenn ihr zusätzlich eure Bestellung oder auch einen Teil davon zurückschicken müsst, haltet euch bitte genau an die Retouren-Richtlinien des jeweiligen Händlers und bewahrt den Einlieferungsbeleg vom Versanddienstleister sorgfältig als Nachweis für eure Rücksendung auf.

Was zu tun ist, wenn der Händler nicht reagiert

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Händler nicht auf eure Anfrage reagiert oder die Retoure nicht bestätigt. Wendet euch in einem solchen Fall an den Klarna-Kundenservice, meldet das Problem und besprecht die weitere Vorgehensweise.

Wichtig: Versucht vorher unbedingt, das Problem mit dem Händler selbst zu lösen, bewahrt alle Belege auf und stellt eure Kontaktversuche mit dem Händler leicht nachvollziehbar zusammen, damit der Klarna-Kundenservice euch helfen kann.