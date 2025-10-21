Klatsche für 1&1: Diese Werbung ist jetzt verboten

Wer Glasfaser verspricht, muss auch Glasfaser liefern.

Das Landgericht Koblenz hat 1&1 untersagt, Internetanschlüsse mit Glasfaser-Begriffen zu bewerben, wenn tatsächlich nur DSL-Leitungen genutzt werden. Auslöser war eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands. 1&1 habe Kunden in die Irre geführt, heißt es.

1&1: Gericht untersagt Glasfaser-Werbung

Bei 1&1 können Nutzer ihre Adresse eingeben, um die dortige Verfügbarkeit von Internetanschlüssen zu prüfen. Das Ergebnis sah bislang oft so aus: Ein großer grüner Haken und die Bestätigung, dass ein sogenannter „1&1 Glasfaser-DSL-Anschluss“ verfügbar sei. Direkt darunter zeigte 1&1 dann passende Tarife mit genau diesem Namen an.

So darf 1&1 nicht mehr werben. (© 1&1 / Verbraucherzentrale)

Was viele laut der Verbraucherzentrale dabei gar nicht bemerkten: Hinter dem Begriff „Glasfaser-DSL“ steckt gar kein echter Glasfaseranschluss. Stattdessen handelte es sich um Vectoring-Anschlüsse.

Dabei reicht die Glasfaserleitung nur bis zum Verteilerkasten in der Straße, der letzte Abschnitt bis zum Haus erfolgt weiterhin über Kupferkabel. Es handelt sich also technisch gesehen um DSL, das bei den Kunden ankommt, und nicht um Glasfaser.

Laut dem Landgericht Koblenz entsteht durch die Darstellung von 1&1 tatsächlich der Eindruck, dass das Haus direkt ans Glasfasernetz angeschlossen sei. Zwar enthielt die Website des Anbieters versteckte Hinweise auf die tatsächliche Technik, doch das reicht nach Auffassung der Richter nicht aus. Verbraucher hätten keinen Grund, an der angezeigten Verfügbarkeit eines Glasfaseranschlusses zu zweifeln oder die Details aktiv zu hinterfragen.

1&1 geht gegen das Urteil vor

Die Verbraucherzentrale zeigt sich mit dem Urteil zufrieden. Vorständin Ramona Pop erklärt, dass Verbraucher durch falsche Versprechen über Glasfaseranschlüsse zum Vertragsabschluss verleiten wurden. Wer Glasfaser suggeriere, müsse es auch liefern (Quelle: Verbraucherzentrale).

1&1 sieht das anders, der Anbieter will in Berufung gehen. Offenbar ist das Unternehmen der Meinung, dass seine Darstellung ausreicht.

