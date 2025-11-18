Klatsche für Sony und Bose: 69-Euro-Kopfhörer auf Amazon zeigen, wie es richtig geht

Premium-Sound muss nicht teuer sein. Während Sony und Bose oft mehrere hundert Euro für ihre besten Over-Ear-Kopfhörer verlangen, bietet ein 69-Euro-Kopfhörer bei Amazon aktive Geräuschunterdrückung, Hi-Res-Audio und bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gute Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) kosten bei Sony oder Bose schnell 300 Euro und mehr. Die CMF Headphone Pro brechen mit dieser Preislogik radikal: Für nur 69 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bieten sie ANC, Hi-Res-Audio, Spatial Audio und eine Akkulaufzeit, die selbst teurere Modelle alt aussehen lässt.

CMF Headphone Pro Bluetooth-Kopfhörer mit bis zu 100h Akku, aktivem Noise-Cancelling und Hi-Res Audio. Mit intuitiver Steuerung und personalisierbarem Klangprofil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 17:02 Uhr

Anzeige

Für wen lohnen sich die CMF Headphone Pro bei Amazon?

Preisbewusste Musikfans, die Premium-Features wie ANC und Hi-Res-Audio ohne hohe Kosten wollen

Pendler und Vielreisende, die auf hohe Akkulaufzeit und effektive Geräuschunterdrückung angewiesen sind

Audio-Puristen, die kompromisslosen Spitzenklang erwarten und bereit sind, dafür ein Vielfaches zu zahlen

Die CMF Headphone Pro kombinieren umfangreiche Ausstattung mit einem niedrigen Preis. Kernstück sind 40-mm-Treiber, die auf klaren und verzerrungsarmen Klang ausgelegt sind. Die 16,5-mm-Kupferspule und ein abgestimmter Basskanal unterstützen tiefere Frequenzen, das Zweikammer-Design sorgt für zusätzliche Präzision – etwa wenn bei elektronischer Musik kurze Bassimpulse sauber voneinander getrennt bleiben.

Das Hybrid-ANC kann laut Hersteller bis zu 99 Prozent der Umgebungsgeräusche reduzieren. So werden im Zug Gespräche deutlich gedämpft, während im Großraumbüro das konstante Tastaturklappern weitgehend verschwindet. Der Transparenzmodus wiederum macht kurze Interaktionen möglich, zum Beispiel wenn am Bahnsteig eine Durchsage erfolgt oder jemand Zuhause etwas fragt. Spatial Audio mit Kino- und Konzertmodi erweitert das Klangbild; Filmszenen wirken breiter und Live-Mitschnitte klingen räumlicher.

Anzeige

Praktisch: Die Bedienung erfolgt über physische Elemente. Es gibt einen Schieberegler für Klangparameter, einen Drehregler für die Lautstärke und eine Funktionstaste. So lässt sich der Bass beispielsweise schnell reduzieren, wenn ein Podcast startet, oder die Lautstärke präzise anpassen, ohne das Handy hervorzuholen. Das gefällt auch unserem Audio-Experten:

Tasten statt Touch! Neben dem attraktiven Preis ist die einfache Bedienung ein starkes Argument. Viele Kopfhörer setzen auf unzuverlässige Touch-Bedienung. Beim CMF Headphone Pro sind hingegen richtige Buttons und Slider verbaut, die Lautstärke wird mit einem cleveren Drehregler eingestellt Stefan Bubeck

Anzeige

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 100 Stunden ohne ANC beziehungsweise 50 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Eine Schnellladung von fünf Minuten liefert rund vier Stunden Wiedergabe – ausreichend für einen Arbeitsweg oder ein spontanes Online-Meeting. Dank Dual-Device-Connection lässt sich nahtlos zwischen Laptop und Smartphone wechseln.

Amazon-Kundschaft lobt ausgezeichneten Klang und starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit 4,4 von 5 Sternen fallen die Bewertungen deutlich aus. Käufer heben besonders die Klangqualität hervor. Als "ausgezeichnet, räumlich und mit satten Bässen" wird sie beschrieben. Auch Verarbeitung und Tragekomfort überzeugen: Die großen Ohrmuscheln liegen bequem an und drücken nicht, selbst bei mehrstündigen Sessions. "Die Kopfhörer sehen sehr gut aus und fühlen sich auch hochwertig an in der Verarbeitung", meint ein zufriedener Käufer.

CMF Headphone Pro Bluetooth-Kopfhörer mit bis zu 100h Akku, aktivem Noise-Cancelling und Hi-Res Audio. Mit intuitiver Steuerung und personalisierbarem Klangprofil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 17:02 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.