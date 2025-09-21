Klatsche für Windows 11: Deutsche bevorzugen bewährte Alternative

Deutsche Windows-Nutzer haben klaren Favoriten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Windows-10-Ära nähert sich dem Ende, doch deutsche PC-Nutzer lassen sich davon nicht beirren. Neue Nutzerzahlen verraten, dass die Deutschen Windows 11 die kalte Schulter zeigen und lieber beim Vorgänger bleiben.

Anzeige

Windows 10 wird wieder beliebter

Neue Zahlen bei StatCounter zeigen, dass der Anteil der Nutzer, die Windows 10 nutzen, sogar wieder steigt. Im Juli waren es 56,64 Prozent, im August plötzlich wieder 58,59 Prozent. Windows 11 verliert währenddessen. Der Nutzeranteil sinkt von 41,03 Prozent im Juli auf 38,39 Prozent im August. Andere Betriebssysteme wie Windows 7, Windows 8 oder Windows XP sind in Deutschland praktisch nicht mehr relevant.

Windows 10 bleibt in Deutschland stark. (© StatCounter)

Anzeige

Rückschlag für Microsoft – auch bei globalen Zahlen

Global verzeichnet Microsoft ebenfalls einen Rückschlag, auch wenn Windows-11-Nutzer hier immerhin noch die relative Mehrheit stellen. Im Vergleich zum Juni sinkt der Nutzeranteil des neuen Betriebssystems trotzdem von 53,51 Prozent auf 49,08 Prozent. Der Anteil für Windows-10-Nutzer steigt von 42,88 Prozent auf 45,53 Prozent.

Im globalen Vergleich hat Windows 11 noch die Nase vorn. (© StatCounter)

Anzeige

So können treue Nutzer weiterhin Windows 10 nutzen

Auch wenn deutsche Nutzer weiter auf Windows 10 setzen, gewinnt Windows 11 langfristig gesehen doch an Boden. Microsoft hat außerdem bestätigt, dass das bewährte Betriebssystem ab Oktober 2025 keine Sicherheits-Updates mehr bekommt. Spätestens dann dürften zahlreiche Nutzer doch auf Windows 11 umsteigen.

Wer Windows 10 die Treue halten will, kann das ebenfalls tun. Für ein weiteres Jahr mit Sicherheits-Updates könnt ihr dem Programm für „Extended Security Updates“ (ESU) beitreten. Dafür müsst ihr entweder einmalig 30 US-Dollar oder 1.000 Microsoft-Rewards-Punkte zahlen. Alternativ könnt ihr die „Windows-Sicherung“ aktivieren und eure Systemeinstellungen mit der Microsoft Cloud synchronisieren.