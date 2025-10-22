Kleinanzeigen: Erst schlechter machen und jetzt ein Abo als Lösung anbieten

Erst quoll die Plattform Kleinanzeigen vor Werbung über, jetzt will sie Geld dafür, dass alles wieder normal aussieht.

Das Verkaufsportal Kleinanzeigen, früher unter dem Namen eBay Kleinanzeigen bekannt, testet ein neues Abo-Modell. Unter dem Namen „Pur“ können Nutzerinnen und Nutzer die Plattform künftig für 1,99 Euro im Monat werbefrei nutzen. Das Abo verspricht zudem mehr Datenschutz – ohne Tracking durch Drittanbieter und ohne personalisierte Werbung.

Kleinanzeigen wird wieder werbefrei – für Geld

Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Unzufriedenheit vieler Nutzer, die sich in den vergangenen Monaten über immer aufdringlichere Werbung und Datenerfassung beklagt hatten. Wer das neue Modell bucht, soll künftig auf allen Geräten – vom Smartphone bis zum Desktop – ohne störende Anzeigen stöbern können. Bezahlt werden kann das Ganze per PayPal oder Kreditkarte.

Das Angebot befindet sich derzeit noch in einer Beta-Phase und wird nur einer kleinen Nutzergruppe zur Verfügung gestellt. Laut Kleinanzeigen will man Feedback sammeln, um die Funktion zu verbessern. Wann das Abo flächendeckend startet, ist noch offen. Das Unternehmen betont, dass es keine Daten über das Surfverhalten oder die Interessen seiner „Pur“-Abonnenten an Drittanbieter weitergeben werde (Quelle: Kleinanzeigen).

Das neue Abo kommt zu einer Zeit, in der viele Plattformen ihr Geschäftsmodell überdenken. Durch Datenschutzgesetze und den wachsenden Einsatz von Adblockern geraten klassische Werbeeinnahmen unter Druck. Große Player wie Meta oder YouTube bieten längst kostenpflichtige Abos an, die Werbung abschalten – und genau in diese Richtung bewegt sich nun auch Kleinanzeigen.

Kleinanzeigen wurde immer werbelastiger

Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern stößt das Modell auf gemischte Gefühle. Viele empfinden es als zynisch, für eine werbefreie Nutzung zahlen zu müssen, nachdem die Plattform selbst das Nutzungserlebnis durch immer mehr Anzeigen verschlechtert hatte. Kritiker sprechen von einem „Bezahl-Workaround“ für ein hausgemachtes Problem.

Werbung spielt in den Bewertungen der Kleinanzeigen-App im Google Play Store eine große Rolle. (© Kleinanzeigen / Google Play Store / Screenshot: GIGA)

Gleichzeitig sehen manche das Abo als Schritt in die richtige Richtung – weg von übermäßiger Datensammelei und hin zu mehr Transparenz. Wenn Nutzer bereit sind, für Datenschutz und Ruhe zu bezahlen, könnte das langfristig ein neues Gleichgewicht zwischen Komfort und Kommerz einläuten.

Kleinanzeigen selbst zeigt sich optimistisch. Das Unternehmen, das 2021 von eBay getrennt wurde und 2025 seinen Hauptsitz nach Berlin verlegte, will mit „Pur“ offenbar testen, wie stark die Nachfrage nach werbefreien, datensparsamen Diensten in Deutschland tatsächlich ist. Ob daraus ein dauerhafter Erfolg wird – oder ein Experiment, das in der Beta-Phase stecken bleibt – wird sich erst zeigen (Quelle: t-online).

Es wurde immer schlimmer Ich persönlich nutze Kleinanzeigen wirklich sehr gerne, doch auch mir ist aufgefallen, dass nach der Trennung von eBay die Werbung in der App immer nerviger und aufdringlicher wurde. Besonders die angeblichen Klicks zu Plattformen wie AliExpress, die ich in der App nicht gemacht habe, haben mich schon an der korrekten Funktion meines Smartphones zweifeln lassen. Zahlen würde ich für eine Werbefreiheit aber nicht, dazu nutze ich Kleinanzeigen dann doch zu selten. Peter Hryciuk

