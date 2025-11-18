Kleinanzeigen: Neue App-Funktion nimmt euch die Arbeit ab

Mehr Tempo beim Verkaufen.

Kleinanzeigen integriert eine neue Funktion in seine App, die den Verkaufsprozess deutlich beschleunigen soll. Ein Foto reicht künftig aus, damit ein KI-Assistent automatisch eine vollständige Anzeige inklusive Titel, Kategorie und Beschreibung erstellt.

Kleinanzeigen: Foto genügt für neue Anzeige

Seit mehreren Monaten hilft die App bereits beim Formulieren von Anzeigentexten. Jetzt geht das Unternehmen hinter dem früher zu eBay gehörenden Verkaufsportal einen Schritt weiter: Nutzer müssen künftig nicht einmal mehr selbst schreiben.

Wer ein Foto hochlädt, bekommt direkt einen Vorschlag für Titel, Text und passende Kategorie. Laut Kleinanzeigen funktioniert das zum Beispiel bei einem Fahrrad, das automatisch als solches erkannt und dann auch richtig eingeordnet wird.

Ergänzend angegebene Stichwörter verbessern die Ergebnisse, heißt es in der Ankündigung. Diese lassen sich manuell eingeben oder – vorerst nur bei iOS – per Spracheingabe diktieren. Der Assistent formuliert daraus dann vollständige Sätze. Wer die Funktion nicht nutzen möchte, kann jederzeit zur klassischen Erstellung wechseln. Von der KI eingetragene Daten bleiben dabei erhalten.

KI nicht in allen Kategorien verfügbar

Die neue Funktion führt der Anbieter schrittweise in der iOS- und Android-App ein. In den meisten Kategorien ist sie bereits zum Start aktiv. Ausnahmen gelten für Anzeigen mit „spezifischen, komplexen Angaben“ wie beim Fahrzeugverkauf. Auch in Bereichen wie Dienstleistungen oder Jobs ist die automatische Erstellung vorerst deaktiviert.

Die Nutzung des KI-Assistenten bleibt freiwillig. Die generierten Vorschläge lassen sich bei Bedarf komplett übernehmen, bearbeiten oder ignorieren. Laut Anbieter soll das neue Feature vor allem den Zeitaufwand senken und Nutzern den Einstieg erleichtern, die seltener auf der Plattform verkaufen (Quelle: Kleinanzeigen).