Kleinanzeigen: Praktische Funktion spart euch massig Zeit

Verkäufer werden die neue Funktion mögen.

Kleinanzeigen stellt ein neues Werkzeug für Verkäufer bereit: Ein KI-Werkzeug unterstützt sie dabei, den Beschreibungstext für ihre Inserate zu erstellen. Das soll aber nur der Anfang sein, erklärt die Plattform.

Kleinanzeigen setzt auf KI-Texthilfe

Laut der früher als eBay Kleinanzeigen bekannten Plattform reicht es nun aus, beim Erstellen eines Inserats ein Foto des Artikels hochzuladen und den Namen des Produkts anzugeben. Die KI erstellt daraus automatisch einen Anzeigentext.

Zusätzliche Informationen wie den Zustand oder den genauen Lieferumfang können Nutzer bei Bedarf manuell ergänzen. Wer möchte, kann den Text später auch ganz klassisch bearbeiten oder durch eigene Angaben ergänzen. Bis zu 500 Zeichen Zusatztext lassen sich einfügen (Quelle: Kleinanzeigen).

Das neue KI-Werkzeug zum Verkaufen steht zunächst nur für iPhones zur Verfügung. Für Android-Geräte soll es laut der Plattform bald folgen, zur Web-Version gibt es keine Informationen. Auch die Kategorien sind derzeit noch eingeschränkt. Die Funktion wird zuerst in Bereichen wie Elektronik, Mode und Haushalt freigeschaltet. Ein Ausbau auf andere Rubriken ist aber bereits geplant.

Kleinanzeigen will mehr Automatisierung

Langfristig plant Kleinanzeigen, den gesamten Inseratsprozess zu automatisieren. Künftig soll es möglich sein, eine Anzeige allein mit einem Foto zu erstellen. Die KI soll dann nicht nur den Beschreibungstext, sondern auch die passende Kategorie und den Titel vorschlagen. Ebenfalls vorgesehen sind ein KI-Chat zur Rückfragefunktion und eine automatische Bildanalyse.

Laut eigener Aussage sieht Kleinanzeigen vor allem Vorteile für Nutzer, die selten Anzeigen schreiben. Wer mit der Formulierung unsicher ist oder Zeit sparen möchte, soll von der automatisierten Hilfe profitieren. Inwieweit das auch auf professionelle Händler oder Vielverkäufer zutrifft, bleibt abzuwarten.

Kollege Robert freut sich schon auf das neue Feature:

Eine lästige Arbeit weniger – danke, Kleinanzeigen! Weil ich Kleinanzeigen in letzter Zeit wieder öfters verwende, um kleine Sachen zu verkaufen oder zu verschenken, bin ich froh, dass mir die Plattform eine lästige Arbeit abnimmt – oder sie zumindest vereinfacht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Kleinanzeigen die Funktion auch zeitnah für Android und die Webversion anbietet – denn als Pixel-Nutzer muss ich mich erstmal weiter in Geduld üben. Robert Kohlick

