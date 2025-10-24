Kleinanzeigen Pur: Kosten, Vorteile und wie man sich anmeldet

Kleinanzeigen (lange als „eBay Kleinanzeigen“ bekannt) führt eine neue kostenpflichtige Option mit dem Namen „KA Pur“ ein. Was kostet das und was bekommt man im Bezahl-Abo?
Das bringt Kleinanzeigen Pur
Auch nach der Einführung von „Kleinanzeigen Pur“ bleibt das Portal kostenlos. Man kann also entscheiden, ob man die Premium-Option bucht oder nicht. Was kostet das und was für Vorteile gibt es?
- Der Preis für das Pur-Abo liegt bei 1,99 Euro monatlich.
- Der Hauptvorteil ist, dass jegliche Werbung innerhalb von Kleinanzeigen deaktiviert wird.
- Das betrifft ausschließlich Werbung von Drittanbietern, zum Beispiel in Form von Bannern oder Pop-Ups. Werbung, die von anderen Kleinanzeigen-Nutzern für ihre Angebote geschaltet wird, etwa als „Top-Anzeige“ oder „Highlight“, bleibt weiterhin sichtbar.
- Zudem verzichtet Kleinanzeigen darauf, Pur-Nutzer für Werbung zu tracken. Entsprechende Daten werden von den Bezahlkunden also nicht verwertet.
- Wichtig: Auch nach der Einführung des Pur-Abonnements bleiben die Grundfunktionen von Kleinanzeigen gratis.
Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden. Buchen kann man es derzeit nur über die Browser-Version und nicht in der Kleinanzeigen-App. Das geht hier. Eine Bezahlung ist per Kreditkarte, via Apple Pay und Google Pay oder mit PayPal möglich.
Pur-Abo buchen und kündigen
So kann man sich für das Pur-Abo anmelden:
- Loggt euch bei Kleinanzeigen im Browser ein.
- Tippt oben auf „Meins“.
- Ruft die Einstellungen auf.
- Falls das Abonnement für euren Account bereits freigeschaltet wurde, seht ihr links in der Seitenleiste den Eintrag „Kleinanzeigen Pur“.
- Tippt auf „Mehr erfahren“.
- Danach erreicht ihr die Option zur Buchung.
- Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Pur-Abo abzuschließen.
- Das aktive Abonnement könnt ihr in diesem Bereich auch wieder kündigen.
Zum Start Ende Oktober 2025 befindet sich die Premium-Version noch in einer Testphase. Sie ist also noch nicht für alle Nutzer verfügbar und es können Änderungen bei den Funktionen eingeführt werden. Einen Start-Termin für alle Kleinanzeigen-Teilnehmer gibt es noch nicht. Eine App-Unterstützung wurde bereits angekündigt.