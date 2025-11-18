Kleinanzeigen sperrt euch aus? So löst ihr das nervige IP-Problem sofort

Beim Versuch, die Kleinanzeigen-App zu öffnen, erhalten Nutzer manchmal die Fehlermeldung „IP-Bereich vorübergehend gesperrt“. Was kann man bei diesem Hinweis tun?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was bedeutet die Meldung?

Die Meldung „IP-Bereich vorübergehend gesperrt“ heißt, dass Kleinanzeigen den Netzwerkbereich blockiert hat, von dem aus ihr gerade auf die App zugreifen möchtet. Dabei kann es sich um die IP-Adresse oder eine ganze Gruppe von IPs handeln. Kleinanzeigen setzt solche Sperren ein, um automatisierte Bots, Scraper oder ungewöhnliche Zugriffsmuster zu stoppen. Das System ist jedoch nicht perfekt, deswegen können auch normale User betroffen sein. Der Fehler bedeutet nicht, dass euer Konto allgemein gesperrt wurde.

Anzeige

Eine IP-Sperre kann ausgelöst werden durch:

Zu viele Anfragen in kurzer Zeit , etwa durch das schnelle Durchscrollen, wiederholtes Aktualisieren oder parallelen Zugriff über mehrere Geräte.

, etwa durch das schnelle Durchscrollen, wiederholtes Aktualisieren oder parallelen Zugriff über mehrere Geräte. Gemeinsame IP-Adressen , zum Beispiel in öffentlichen WLANs, in Firmennetzen oder bei Mobilfunkanbietern, die viele Nutzer über dieselbe IP bündeln.

, zum Beispiel in öffentlichen WLANs, in Firmennetzen oder bei Mobilfunkanbietern, die viele Nutzer über dieselbe IP bündeln. Verdächtiges Verhalten aus Sicht der Plattform , etwa durch das Öffnen vieler Inserate in kurzer Zeit oder das Nutzen von inoffiziellen Tools.

, etwa durch das Öffnen vieler Inserate in kurzer Zeit oder das Nutzen von inoffiziellen Tools. VPN- oder Proxy-Verbindungen, die oft automatisch blockiert werden, weil viele Nutzer darüber unerkannt scrapen.

Erscheint diese Meldung, könnt ihr die Kleinanzeigen-App nicht nutzen. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Was kann man tun?

Die gute Nachricht: Es handelt sich in fast allen Fällen nur um eine temporäre Sperre. Meist hebt Kleinanzeigen sie nach 15 bis 60 Minuten automatisch wieder auf. Wollt ihr nicht so lange warten, versucht Folgendes:

WLAN wechseln oder Mobilfunk nutzen: Wechselt testweise vom WLAN ins mobile Netz oder andersherum. Da die Sperre auf der IP basiert, reicht ein Netzwerkwechsel oft aus, um sofort wieder in die App zu kommen.

Wechselt testweise vom WLAN ins mobile Netz oder andersherum. Da die Sperre auf der IP basiert, reicht ein Netzwerkwechsel oft aus, um sofort wieder in die App zu kommen. Router neu starten: Viele Internetanbieter vergeben dynamische IP-Adressen. Ein Router-Neustart kann euch eine neue IP verschaffen und damit die Sperre umgehen.

Viele Internetanbieter vergeben dynamische IP-Adressen. Ein Router-Neustart kann euch eine neue IP verschaffen und damit die Sperre umgehen. VPN deaktivieren : Falls ihr ein VPN oder einen Proxy benutzt: ausschalten! Kleinanzeigen blockiert solche Dienste häufig pauschal.

: Falls ihr ein VPN oder einen Proxy benutzt: ausschalten! Kleinanzeigen blockiert solche Dienste häufig pauschal. App-Cache löschen oder App neu starten: Fehler im Cache können dazu führen, dass die Meldung weiter angezeigt wird, obwohl die Sperre schon weg ist.

Fehler im Cache können dazu führen, dass die Meldung weiter angezeigt wird, obwohl die Sperre schon weg ist. Support kontaktieren: Wenn die Sperre dauerhaft bestehen bleibt, könnt ihr über die Webseite oder über das Kontaktformular den Kleinanzeigen-Support anschreiben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.