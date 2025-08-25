Kleiner Kraftspender: Amazon verkauft kompakte Powerbank zum Aktionspreis

Bei Amazon ist derzeit eine besonders kompakte Powerbank des Herstellers Anker zum stark vergünstigten Preis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die kompakte "Nano"-Powerbank vom Hersteller Anker passt mit ihrem platzsparenden Design locker in jede Hosen- und Jackentasche. Die Kapazität liegt bei 5.000 Watt und die Leistung bei 22,5 Watt. Die Powerbank verfügt über einen faltbaren USB-Konnektor, mit dem ihr eure Geräte aufladen könnt, ohne dass dafür ein Kabel notwendig wäre. Gleichwohl liegt dem Gerät ein USB-C-Kabel mit 60 Zentimeter Länge bei. Aktuell bekommt ihr die kompakte Powerbank bei Amazon für nur 18,99 Euro statt 23,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker Nano-Powerbank, 5000mAh Statt 23,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 01:40 Uhr

Anzeige

Was leistet die Nano-Powerbank von Anker?

Sehr kompakte Größe

Robuste Verarbeitung

Integrierter USB-C-Konnektor

USB-C-Kabel beiliegend

Nicht allzu hohe Ladegeschwindigkeit

Die Nano-Powerbank von Anker ist unter anderem mit dem iPhone 15, der Samsung S22 / 23- Serie, der Note 20 / 10-Serie, Huawei-Geräten sowie iPad Pro / Air und AirPods kompatibel. Für die Ladeleistung des Geräts von 22,5 Watt sorgt die integrierte Power-IQ-3.0-Technologie. Bei der Herstellung der Powerbank wurde Wert auf ein umweltbewusstes Design gelegt, weswegen die Powerbank zu 75 Prozent aus wiederverwerteten Materialien von Verbraucherabfällen (PCR-Materialien) besteht.

Anzeige

Für wen lohnt sich die Nano-Powerbank von Anker?

Zu empfehlen ist die Nano-Powerbank von Anker jedem, der eine kompakte und gleichwohl leistungsstarke Powerbank für das Aufladen seines Smartphones oder anderer Geräte sucht. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon zeigten sich überzeugt von der kompakten Powerbank, denn diese vergaben im Schnitt 4,2 von 5 Sternen bei über 10.000 Bewertungen. Positiv erwähnt werden von den Rezensenten unter anderem das kompakte und robuste Design sowie die Möglichkeit des Ladens über den USB-Konnektor.

Allerdings gibt es unter den Rezensenten auch kritische Stimmen bezüglich der Ladegeschwindigkeit und der Kapazität der Powerbank. Bezüglich der Kapazität ist allerdings zu bedenken, dass diese angesichts der sehr kompakten Größe der Powerbank naturgemäß nicht allzu hoch ausfällt.

Anker Nano-Powerbank, 5000mAh jetzt ab 24,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 18:53 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.