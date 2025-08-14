Kleiner Kraftspender: Amazon verkauft kompakte Powerbank zum Spitzenpreis

Bei Amazon ist derzeit eine besonders kompakte Powerbank des Herstellers Anker zum stark vergünstigten Preis erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.
Die kompakte "Nano"-Powerbank vom Hersteller Anker passt mit ihrem platzsparenden Design locker in jede Hosen- und Jackentasche. Die Kapazität liegt bei 5.000 Watt und die Leistung bei 22,5 Watt. Die Powerbank verfügt über einen faltbaren USB-Konnektor, mit dem ihr eure Geräte aufladen könnt, ohne dass dafür ein Kabel notwendig wäre. Gleichwohl liegt dem Gerät ein USB-C-Kabel mit 60 Zentimeter Länge bei. Aktuell bekommt ihr die kompakte Powerbank bei Amazon für nur 18,99 Euro statt 23,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).
Was leistet die Nano-Powerbank von Anker?
- Sehr kompakte Größe
- Robuste Verarbeitung
- Integrierter USB-C-Konnektor
- USB-C-Kabel beiliegend
- Nicht allzu hohe Ladegeschwindigkeit
Die Nano-Powerbank von Anker ist unter anderem mit dem iPhone 15, der Samsung S22 / 23- Serie, der Note 20 / 10-Serie, Huawei-Geräten sowie iPad Pro / Air und AirPods kompatibel. Für die Ladeleistung des Geräts von 22,5 Watt sorgt die integrierte Power-IQ-3.0-Technologie. Bei der Herstellung der Powerbank wurde Wert auf ein umweltbewusstes Design gelegt, weswegen die Powerbank zu 75 Prozent aus wiederverwerteten Materialien von Verbraucherabfällen (PCR-Materialien) besteht.
Für wen lohnt sich die Nano-Powerbank von Anker?
Zu empfehlen ist die Nano-Powerbank von Anker jedem, der eine kompakte und gleichwohl leistungsstarke Powerbank für das Aufladen seines Smartphones oder anderer Geräte sucht. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon zeigten sich überzeugt von der kompakten Powerbank, denn diese vergaben im Schnitt 4,2 von 5 Sternen bei über 10.000 Bewertungen. Positiv erwähnt werden von den Rezensenten unter anderem das kompakte und robuste Design sowie die Möglichkeit des Ladens über den USB-Konnektor.
Allerdings gibt es unter den Rezensenten auch kritische Stimmen bezüglich der Ladegeschwindigkeit und der Kapazität der Powerbank. Bezüglich der Kapazität ist allerdings zu bedenken, dass diese angesichts der sehr kompakten Größe der Powerbank naturgemäß nicht allzu hoch ausfällt.