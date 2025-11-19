Kochen wird intelligent: Diese 7 Küchengeräte mit KI und App-Steuerung solltet ihr kennen

© Amazon 2 / 9

Der Airfryer-Hype ebbt nicht ab, im Gegenteil: Die praktischen Geräte etablieren sich zunehmend zur Grundausstattung moderner Küchen, und immer mehr neue Modelle mit zusätzlichen Features kommen auf den Markt. Die Trisa Heißluftfritteuse AI Fry Pro geht dabei einen Schritt weiter und setzt auf künstliche Intelligenz. Die integrierte KI analysiert die Füllmenge im 5-Liter-Behälter und berechnet automatisch die optimale Frittierzeit sowie die passende Temperatur. Das bedeutet für euch: Kein Rätselraten mehr, ob die Pommes nun knusprig genug sind oder die Hähnchenschenkel durchgegart. Die KI erinnert euch sogar daran, wann ihr eure Speisen wenden solltet.

Gegenüber herkömmlichen Heißluftfritteusen, bei denen ihr Zeit und Temperatur selbst einstellen müsst, nimmt euch dieses Gerät eine Menge Unsicherheit ab. Gerade für Menschen, die wenig Erfahrung beim Zubereiten bestimmter Lebensmittel haben oder häufig neue Rezepte ausprobieren, kann das ein echter Vorteil sein. Das farbige Touch-Display bietet sowohl die KI-gesteuerte als auch die manuelle Bedienung, sodass ihr flexibel bleiben könnt.