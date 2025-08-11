Kofferraum sauber halten: Praktische Tipps für Ordnung im Auto

Kaum ist das Auto innen frisch geputzt, verwandelt sich der Kofferraum schon wieder in eine Chaoszone – Schmutz, Sand, Tierhaare und Kleinteile inklusive. Wir kennen die besten Tipps und Tricks, mit denen ihr dauerhaft für Ordnung sorgt.
Besorgt euch eine Schmutzfangmatte gegen den Dreck
Die rutschfeste Schmutzfangmatte ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem ordentlichen Kofferraum. Sie schützt den Innenraum zuverlässig vor Sand, Schlamm und Feuchtigkeit und lässt sich zum Reinigen einfach herausnehmen.
Wenn ihr euch mit den Abmessungen eures Kofferraums nicht sicher seid, ist das kein Problem, denn die meisten Schmutzfangmatten könnt ihr einfach selber zuschneiden. Gerade im Herbst und im Winter reduziert ihr so den Reinigungsaufwand deutlich.
Entfernt Feuchtigkeit immer zeitnah
Damit keine unangenehmen Gerüche entstehen, solltet ihr dafür sorgen, dass ihr Feuchtigkeit (abtropfendes Wasser von Regenschirmen oder anderen alltäglichen Gebrauchsgegenständen, die ihr im Kofferraum transportiert) schnell aus dem Kofferraum entfernt. Ein saugfähiges Tuch gehört also unbedingt zur Standard-Kofferraum-Ausstattung. Lüftet das Auto bei trockenem Wetter auch gelegentlich gut durch.
Tipp: Ein spezielles Auto-Entfeuchter-Säckchen kann euch hier ebenfalls gute Dienste leisten.
Kleinteile könnt ihr clever verstauen
Regenschirme, Ersatzschuhe, Sport-Equipment, Kinderspielzeug, Picknickdecke, Erste-Hilfe-Kasten: All die Dinge, die ihr immer dabei haben wollt oder müsst, verstaut ihr am besten in einem oder mehreren Kofferraum-Organizern.
Hier habt ihr gleich mehrere Optionen. Einerseits könnt ihr euch eine Kofferraumbox mit Deckel und rutschfester Unterseite zulegen und/oder andererseits den Platz an der Rücksitzlehne nutzen und dort einen Organizer zum Hängen befestigen. Bei beiden Varianten bleiben alle Kleinteile sicher verstaut und gut sortiert.
Sicher verstaut, richtig befüllt: Unsere Kollegen von familie.de zeigen euch im Video, was alles in den Erste-Hilfe-Kasten im Auto gehört.
Saugt euren Kofferraum regelmäßig aus für anhaltende Frische
Wenn alles verstaut ist, sorgt regelmäßiges Aussaugen für den letzten Frische-Kick. Dafür müsst ihr nicht unbedingt zur Tankstelle fahren. Ihr könnt genauso gut einen Handstaubsauger oder euren Haushaltsstaubsauger mit einer Fugendüse verwenden. Mit Matten, Boxen und regelmäßiger Pflege bleibt euer Kofferraum dauerhaft sauber und eure Utensilien sind sicher verstaut.