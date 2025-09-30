Kompakt & leistungsstark: Amazon verkauft 100-Watt-Ladegerät zum halben Preis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Ladegerät des Herstellers Anker zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das "Nano II"-Ladegerät vom Hersteller Anker ist mit einer starken Gesamtleistung von 100 Watt ausgestattet, die sich auf zwei USB-C-Anschlüsse mit 45 und 30 Watt, sowie einen USB-A-Anschluss mit 18 Watt aufteilt. Das kompakte und leistungsstarke Ladegerät ist bei Amazon aktuell für gerade einmal 33,98 Euro statt 69,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker Nano-II-Ladegerät, 100 Watt Statt 69,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 22:07 Uhr

Anzeige

Was bietet das 100-Watt-Schnellladegerät von Anker?

Starke Ladeleistung von insgesamt 100 Watt

Aufladen von bis zu drei Geräten gleichzeitig möglich

Kompaktes Design

Recht hohe Wärmeentwicklung

Kein mitgeliefertes Ladekabel

Durch seine starke Leistung ist das Ladegerät nicht nur zum Laden von Smartphones oder Tablets, sondern auch von leistungshungrigen Geräten wie Laptops geeignet. Durch das Multiport-Design können auf Wunsch bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Durch die verwendete GaN-II-Technologie in Verbindung mit dem innovativen, gestapelten Design und einer verbesserten Leiterplattenstruktur, weist das Gerät eine um bis zu 34 Prozent geringere Größe als vergleichbare Ladegeräte auf. Mit einem Überspannungs- und Kurzschlussschutz sind außerdem verschiedene Funktionen integriert, die ein sicheres Aufladen eurer Geräte gewährleisten.

Wie bewerten die bisherigen Käufer bei Amazon das Schnellladegerät von Anker?

Die bisherigen Käufer des Ladegeräts bei Amazon zeigten sich von der Qualität des Produkts überzeugt und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 2.000 Rezensionen. Hervorgehoben werden von den Rezensenten insbesondere die starke Leistung und das kompakte Design des Ladegeräts von Anker. Allerdings finden sich in den Rezensionen auch einige kritische Stimmen bezüglich der Wärmeentwicklung des Chargers beim Aufladen. Weiterhin kann es als Nachteil gesehen werden, dass dem Anker-Schnellladegerät kein passendes Ladekabel beiliegt.

Anker Nano-II-Ladegerät, 100 Watt jetzt ab 33,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:33 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.