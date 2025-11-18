Kompakt und kraftvoll: Amazon haut Multiport-Schnellladegerät zum Tiefpreis raus

Wer gerade auf der Suche nach einem kompakten und gleichzeitig leistungsstarken Multiport-Schnellladegerät ist, sollte bei Amazon vorbeischauen: Dort gibt es ein entsprechendes Modell vom Hersteller Ugreen zum stark vergünstigten Preis.

Das Nexode-Ladegerät von Ugreen kommt mit einer Gesamtleistung von 65 Watt und weist zwei USB-C- sowie einen USB-A-Anschuss auf. Bei Amazon ist der Multiport-Charger aktuell für nur 20,99 Euro statt 34,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Nexode-Ladegerät, 65 Watt Statt 34,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 10:51 Uhr

Was bietet das Nexode-Ladegerät von Ugreen?

Hohe Ladeleistung

Drei Ladeports vorhanden

Kompaktes Design

Leistung pro Gerät reduziert sich bei Nutzung mehrerer Ports

Das Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0, QuickCharge 4.0+ sowie die PPS-Technologie für adaptives Schnellladen. Laut Hersteller lädt der Ugreen-Charger ein MacBook Pro 13" in nur 1,8 Stunden von 0 auf 100 % auf. Die GaN-II-Technologie macht das Gerät kompakter und effizienter als herkömmliche Netzteile. Ein intelligenter Chip schützt den Charger vor Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss.

Kompatibel ist das Ladegerät mit allen per USB aufladbaren Geräten, unter anderem mit MacBook Pro 13" 2022 M2, MacBook Pro M1 16"/ 14" und 13", MacBook Air 13", HP Spectre, Huawei MateBook, Chromebook, iPad Pro M1/ Air, iPhone 17/ 17 Pro/ 17 Pro Max, 16 Pro/ 16 Pro Max/ 15 Pro Max/ Pro/ 15/ 14/ 14 Plus/ 14 Pro Max/ 13 Pro/ 13, AirPods Pro, MagSafe und Galaxy S23 Ultra/ S23+/ S23/ S22 / S21 / S20 / M32 / S10 / Note 10, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 5 und Pixel 4.

Für wen lohnt sich das Nexode-Ladegerät von Ugreen?

Das Nexode-Ladegerät von Ugreen ist für alle geeignet, die ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Multiport-Ladegerät suchen, mit dem mehrere Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets gleichzeitig aufgeladen werden können.

Allerdings sollte man wissen, dass die maximale Ladeleistung nur bei Nutzung eines der USB-C-Ports erreicht wird, bei Nutzung mehrerer Ports gleichzeitig verteilt sich die Leistung anteilig auf die einzelnen Anschlüsse.

