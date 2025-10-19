Kompakt und leistungsstark: Amazon verkauft Multiport-Schnellladegerät zum Niedrigpreis

Wer gerade ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Multiport-Schnellladegerät sucht, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei Amazon bekommt ihr im Rahmen eines befristeten Deala ein Multiport-Ladegerät des Herstellers Ugreen zum besonders günstigen Preis.

Das Ladegerät Nexode von Ugreen verfügt über eine Gesamtleistung von 65 Watt und zwei USB-C- und einen USB-A-Anschluss. Bei Amazon bekommt ihr den Multiport-Charger aktuell für nur 20,99 Euro statt 34,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon absehen).

Was bietet das Nexode-Ladegerät von Ugreen?

Hohe Ladeleistung

Drei Ladeports vorhanden

Kompaktes Design

Leistung pro Gerät reduziert sich bei Nutzung mehrerer Ports

Das Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0, QuickCharge 4.0+ sowie die PPS-Technologie für adaptives Schnellladen. Laut Hersteller lädt der Ugreen-Charger ein MacBook Pro 13" in nur 1,8 Stunden von 0 auf 100 % auf. Die GaN-II-Technologie macht das Ladegerät kompakter und effizienter als herkömmliche Netzteile. Ein intelligenter Chip schützt den Charger vor Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss.

Kompatibel ist das Ladegerät mit allen per USB aufladbaren Geräten, unter anderem mit MacBook Pro 13" 2022 M2, MacBook Pro M1 16"/ 14" und 13", MacBook Air 13", HP Spectre, Huawei MateBook, Chromebook, iPad Pro M1/ Air, iPhone 17/ 17 Pro/ 17 Pro Max, 16 Pro/ 16 Pro Max/ 15 Pro Max/ Pro/ 15/ 14/ 14 Plus/ 14 Pro Max/ 13 Pro/ 13, AirPods Pro, MagSafe und Galaxy S23 Ultra/ S23+/ S23/ S22 / S21 / S20 / M32 / S10 / Note 10, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 5 und Pixel 4.

Für wen lohnt sich das Nexode-Ladegerät von Ugreen?

Das Ugreen-Ladegerät ist für alle geeignet, die ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Multiport-Ladegerät suchen, mit dem mehrere Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets gleichzeitig aufgeladen werden können.

Allerdings sollte man wissen, dass die maximale Ladeleistung nur bei Nutzung eines der USB-C-Ports erreicht wird, bei Nutzung mehrerer Ports gleichzeitig verteilt sich die Leistung anteilig auf die einzelnen Anschlüsse.