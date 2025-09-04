Komplett anders als erwartet: So sollen das Samsung Galaxy S26 Pro, Air und Ultra aussehen

Ein Leak zeigt die Zukunft der Galaxy-S26-Reihe – und sie sieht vertraut und fremd zugleich aus.

Mit dem Galaxy S26 stellt Samsung offenbar mehr als nur ein neues Smartphone vor – es könnte ein radikales Design-Update werden. Erstmals sind Dummys der kommenden Modelle aufgetaucht, die zeigen, wohin die Reise für die Flaggschiffe des Jahres 2026 geht.

Samsung Galaxy S26 Air mit neuem Kameradesign

Geleakt wurden die Galaxy-S26-Dummys vom bekannten Insider Sonny Dickson, der bereits mehrfach treffsichere Informationen veröffentlicht hat. Und was man sieht, überrascht: Samsung verabschiedet sich teilweise vom bisherigen Look und bringt den Kamera-Buckel zurück.

Beim Galaxy S26 Pro bleibt es zwar bei einer vertikal angeordneten Triple-Kamera, doch die drei Linsen stecken nicht mehr einzeln im Gehäuse, sondern sitzen in einer abgesetzten Kamera-Einheit. Wer schon einen Blick auf das Galaxy Z Fold 7 geworfen hat, erkennt die Ähnlichkeit sofort.

Noch auffälliger ist das, was beim Galaxy S26 Air oder Edge geplant sein soll. Das Smartphone, das vermutlich den Platz des Galaxy S25 Plus einnimmt, trägt einen breiten Kamera-Balken, der sich bis zum rechten Rand der Rückseite zieht. Mit nur zwei Linsen wirkt das System zwar reduziert, doch das Design erinnert stark an Poco-Smartphones – und an das, was Apple für sein kommendes iPhone 17 Pro in der Pipeline haben soll.

Das Topmodell, das Galaxy S26 Ultra, kombiniert beide Welten: Es setzt ebenfalls auf eine vertikale Triple-Cam im Kamera-Buckel, ergänzt aber zusätzlich zwei Sensoren, die rechts daneben platziert sind.

Integriert Samsung auch MagSafe?

Darüber hinaus deuten erste Hinweise darauf hin, dass Samsung Magneten für Qi2-Wireless-Charging in die Geräte integrieren könnte. Ein Feature, das zuletzt bei Googles Pixel-10-Modellen und Apples MagSafe für Schlagzeilen gesorgt hat. Für Nutzer könnte das kabellose Laden damit einfacher und zuverlässiger werden.

Ob diese Leaks tatsächlich das finale Design zeigen, ist unklar. Der Schritt wäre wirklich unerwartet, denn so ein großes Redesign bei nur einem Modell und dann auch noch mit starken Ähnlichkeiten zum iPhone wird für Gesprächsstoff sorgen, wenn es sich bewahrheitet.