Konkurrenz für Apple Vision Pro: Samsungs Headset-Preis ist ein Schlag ins Gesicht

Günstiger als Apples Vision Pro, aber trotzdem richtig teuer.

Samsung bringt bald in Kooperation mit Google sein erstes XR-Headset auf den Markt. Der Preis liegt deutlich unter dem der Apple Vision Pro, hat es aber dennoch in sich.

Bericht: Samsungs XR-Headset erscheint im Oktober

Laut dem koreanischen Portal NewsWorks plant Samsung, sein XR-Headset am 29. September vorzustellen. Die Präsentation soll im Rahmen des nächsten Galaxy-Unpacked-Events erfolgen.

Zusätzlich steht nun auch der Marktstart fest: Ab dem 13. Oktober 2025 soll das Gerät zunächst in Südkorea erhältlich sein. Weitere Regionen folgen später gestaffelt.

Preislich soll sich das Headset zwischen 2,5 und 4 Millionen Won bewegen, also rund 1.540 bis 2.470 Euro (Quelle: NewsWorks). Trotz der ziemlich großen Spanne bleibt Samsung voraussichtlich deutlich unter der Preisgrenze der Apple Vision Pro, die nach wie vor für 3.999 Euro zu haben ist. Das könnte für viele Nutzer den entscheidenden Unterschied machen – vorausgesetzt, die Ausstattung des Samsung-Headsets überzeugt.

Samsung-Headset mit Android XR

Bei seinem „Project Moohan“ genannten XR-Headset setzt Samsung auf eine enge Partnerschaft mit Google. Zum Einsatz kommt Googles Android XR als Betriebssystem, kombiniert mit Qualcomms Chip Snapdragon XR2+ der zweiten Generation.

Zwei Micro-OLED-Displays mit 90 Hertz sorgen für eine möglichst flüssige Darstellung, zwölf integrierte Kameras erfassen die Umgebung. Auffällig ist die Konstruktion mit einem externen Akku, der das Gewicht des Headsets verringert. Das macht Apple bei seiner Vision Pro auch so.

Für das Jahr 2025 peilt Samsung angeblich rund 100.000 verkaufte Einheiten an. Apple lieferte vom Vision Pro im Vorjahr etwa 224.000 Stück aus. Ob Samsung Apple einholen kann, dürfte stark vom internationalen Rollout und der Reaktion der Entwickler-Community abhängen. Auch bei der Vision Pro sehen viele die fehlende Software als Hindernis an.