Konkurrenz für mein Samsung-Tablet: Xiaomi bringt mich in Versuchung

Das neue Xiaomi-Tablet hat viel zu bieten – und der Preis ist fair.

Xiaomi hat mit dem Redmi Pad 2 Pro ein neues Tablet vorgestellt, das einige vielversprechende Features beinhaltet. Große Konkurrenten wie Samsung müssen sich da warm anziehen

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro: Hochwertige Features in günstigem Tablet

Das Redmi Pad 2 Pro kann hinsichtlich der Leistungsdaten sowohl vom Äußeren als auch vom Inneren her überzeugen. Das 12,1-Zoll-Display bietet eine 2,5K Auflösung sowie 120-Hz-Bildwiederholrate.

Mit Vierfach-Lautsprechern sowie Unterstützung für Dolby Vision und Dolby Atmos soll es sich besonders für Entertainment-Zwecke eignen und mit dem Snapdragon 7s Gen 4 werkelt ein leistungsstarker und adäquater Chip hinter den Kulissen.

Ein besonderer Trumpf ist aber der richtig große Akku. Mit einer Kapazität von 12.000 mAh überragt er so manche andere Premium-Produkte – selbst das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra kommt mit seinen 11.600 mAh da nicht heran. In Verbindung mit den effizienten Komponenten dürfte die Akkulaufzeit sehr hoch ausfallen.

Während das etwas größere Luxus-Tablet von Samsung allerdings satte 1.339 Euro kostet, ist die günstigste Version vom Redmi Pad 2 Pro bereits für 299,90 Euro zu haben. Wenn ihr es bis zum 10. Oktober 2025 bei Xiaomi bestellt, bekommt ihr es zusätzlich einen 20-Euro-Rabatt sowie den Pen und ein Keyboard gratis obendrauf (bei Xiaomi ansehen)

Mein altes Samsung-Tablet hat langsam ausgedient Ich bin seit Längerem auf der Suche nach einem neuen Tablet – mein altes Samsung Galaxy Tab S6 Lite läuft mittlerweile langsamer als ich es gerne hätte, bekommt keine Updates mehr und lässt mich mit seinem schwächelnden Akku öfter im Stich. Ganz besonders der Mega-Akku vom Redmi Pad 2 Pro lässt mich jetzt bei Xiaomi wildern, denn zusammen mit dem 120 Hz-Display und dem wirklich vertretbaren Preis könnte ich hier den Nachfolger für mein Samsung-Tablet gefunden haben. Gregor Elsholz

