Konkurrenz für Samsung: Neues Android-Flaggschiff bringt sich in Stellung

Ein China-Hersteller greift erneut in der Oberklasse an.

Mit der Magic-8-Serie bringt Honor noch 2025 neue Top-Smartphones auf den Markt. Der Hersteller will mit starker Kamera und KI-Funktionen gegen Samsung bestehen. Im Fokus stehen eine 200-MP-Kamera und KI-Funktionen.

Honor Magic 8: Neue Reihe erscheint 2025

Honor hat gerade offiziell angekündigt, dass die Magic-8-Serie im vierten Quartal 2025 erscheint. Gut möglich, dass der Hersteller wie im Vorjahr auf ein Datum Ende Oktober setzt. Die Magic-7-Reihe hate Honor am 30. Oktober vorgestellt, das Sondermodell RSR Porsche Design folgte im Dezember.

Auch 2025 dürften mit dem Magic 8 und Magic 8 Pro zunächst zwei Modelle erscheinen. Die Ultra-Version und andere Ableger könnten später folgen. Laut Präsident Guo Rui wird das neue Modell als „AI-native phone“ vermarktet (Quelle: Huawei Central). Die Software soll also von Beginn an stark auf KI setzen. Ziel sei es, Nutzer automatisiert und im Hintergrund bei alltäglichen Aufgaben zu unterstützen.

Damit bewegt sich Honor in dieselbe Richtung wie Google und Samsung. Während Google KI direkt in Android integriert, setzen andere Hersteller auf eigene Lösungen. Wie gut Honors Variante dann in der Praxis funktioniert, bleibt zunächst offen.

Honor Magic 8 Pro: Kamera mit 200 MP

Spannend wird es bei der Kamera. Honor-Managerin Fang Fei hat bestätigt, dass das Magic 8 Pro eine Telefotolinse mit 200 MP erhalten soll (Quelle: Gizmochina). Besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen will die Kamera überzeugen. Die Kombination aus hoher Auflösung und optimierter Software soll Detailreichtum auf allen Zoomstufen ermöglichen, meint Honor.

Konkrete Angaben zum Sensor gibt es noch nicht. Ein dToF-Modul zur Tiefenmessung ist ebenfalls im Gespräch, ebenso wie ein weiterer, bisher nicht näher beschriebener Sensor. Im Inneren des Magic 8 Pro soll der Snapdragon 8 Elite Gen 5 arbeiten. Damit setzt Honor im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern auf einen Qualcomm-Chip statt auf Mediatek.