Kontakt zu Trade Republic aufnehmen: So erreicht ihr den Kundenservice des Neo-Brokers

Ihr habt Probleme mit eurem Trade-Republic-Depot, sucht die Hotline oder wollt euch beschweren? Bei uns findet ihr alle wichtigen Kontaktwege und Informationen zum Kundensupport.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So könnt ihr Trade Republic kontaktieren

Der Kundenservice von Trade Republic arbeitet digital. Eine klassische Hotline gibt es nicht.

Die wichtigsten Hilfe-Funktionen sind in der App nach dem Kunden-Login verfügbar. Allgemeine Fragen könnt ihr über das öffentliche Hilfe-Center auf der Website klären.

Anzeige

Die Notfall-Telefonnummer für den persönlichen Kontakt

Diese Telefonnummer dient ausschließlich zur Sperrung eurer Karte oder bei Geräteverlust: +49 322 13232813 (nur für Notfälle, rund um die Uhr erreichbar).

Trade Republic betont in diesem Zusammenhang aus Sicherheitsgründen, dass Kunden niemals von dieser Telefonnummer aus angerufen werden.

Kontakt und Beschwerden: das sind alle wichtigen Kanäle

In-App-Support: Ihr erreicht ihn über die Trade-Republic-App unter „Profil“ und „Hilfe“. Die Details und die Chat-Funktionen stehen ausschließlich registrierten Nutzern zur Verfügung.

Ihr erreicht ihn über die Trade-Republic-App unter „Profil“ und „Hilfe“. Die Details und die Chat-Funktionen stehen ausschließlich registrierten Nutzern zur Verfügung. Zu den Kundenservice-Zeiten macht Trade Republic selbst auf der Homepage keine Angaben. In Erfahrungs- und Testberichten finden sich jedoch mehrfach diese Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:00 bis 22:00 Uhr.

macht Trade Republic selbst auf der Homepage keine Angaben. In Erfahrungs- und Testberichten finden sich jedoch mehrfach diese Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:00 bis 22:00 Uhr. Hilfe-Center (FAQ): Das öffentliche Hilfecenter findet ihr auf der Website.

Das öffentliche Hilfecenter findet ihr auf der Website. Beschwerden via E-Mail: Für Feedback und Beschwerden per E-Mail nutzt ihr diese Adresse: beschwerde@traderepublic.com

Für Feedback und Beschwerden per E-Mail nutzt ihr diese Adresse: beschwerde@traderepublic.com Die Postanschrift für Beschwerden lautet: Trade Republic Bank GmbH, Brunnenstr. 19-21, 10119 Berlin

Anzeige

Ihr wollt regelmäßig und automatisiert investieren? Im Video erfahrt ihr, wie ihr einen kostenlosen Aktiensparplan per App einrichtet.

Wer kann den Support nutzen?

Die meisten Hilfemöglichkeiten sind nur eingeloggten Kunden zugänglich. Ohne aktiviertes Konto bleibt euch der Zugang zu detaillierten FAQ und zum direkten Kontakt mit dem Support bei Trade Republic verwehrt.

Anzeige

Sofortmaßnahmen bei akuten Problemen

Sollte der Trade-Republic-Support nicht erreichbar sein oder technische Störungen euer Depot blockieren, haben wir einige sofort umsetzbare Maßnahmen für euch, mit denen ihr handlungsfähig bleibt:

Prüft regelmäßig, ob euer Konto in Ordnung ist und ob alle Dokumente aktuell sind. Viele Probleme entstehen bei der Identitätsprüfung oder aufgrund ausstehender Verifikationen .

. Nutzt Community-Foren, um schnell Lösungen und Erfahrungen anderer Nutzer zu finden. Vielleicht werden dort ähnliche Probleme geschildert und mögliche Workarounds geteilt. Beachtet aber, dass diese Foren in keinerlei Verbindung zu Trade Republic stehen, bleibt kritisch und teilt keine sensiblen Daten .

. Probiert ein App-Update , einen Neustart eures Endgeräts oder eine Neuinstallation der App. Zahlreiche technische Probleme lassen sich damit bereits beheben.

, einen Neustart eures Endgeräts oder eine Neuinstallation der App. Zahlreiche technische Probleme lassen sich damit bereits beheben. Prüft den offiziellen Status von Trade Republic (beispielsweise im Hilfe-Center oder über Social Media). Dort erfahrt ihr, ob eine bekannte Systemstörung vorliegt.

von Trade Republic (beispielsweise im Hilfe-Center oder über Social Media). Dort erfahrt ihr, ob eine bekannte Systemstörung vorliegt. Sichert regelmäßig alle relevanten Belege, Screenshots oder Fehlermeldungen, um sie im Beschwerdefall vorlegen zu können.

Anzeige

Mit diesen Maßnahmen könnt ihr auch bei akuten Problemen schnell reagieren und Ernstfall eure Anliegen klar darlegen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.