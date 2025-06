Kontaktlos bezahlen ohne Frust: Praktische Neuerung betrifft Google Pay, Apple Pay & Co.

Bald könnt ihr noch entspannter mit dem Smartphone bezahlen.

Ein neues NFC-Update bringt gleich mehrere spürbare Verbesserungen. Im Mittelpunkt steht eine höhere Reichweite, die den Bezahl-Alltag vieler Nutzer noch etwas einfacher machen soll. Das Update bietet aber noch mehr.

NFC-Update: Kontaktlos noch komfortabler

Das zuständige NFC-Forum hat ein Update des drahtlosen Übertragungsstandards vorgestellt, welches das kontaktlose Bezahlen und manche weitere Anwendungsbereiche neu definiert. Die maximale NFC-Reichweite wird demnach von bislang 0,5 auf 2 cm erweitert.

Dadurch müssen Smartphones und andere Geräte nicht mehr millimetergenau auf dem Empfangspunkt positioniert werden. Die Verbindung wird schneller hergestellt und bleibt dann auch stabiler, heißt es. Gerade bei Zahlungen mit Google Pay oder Apple Pay werde sich das direkt bemerkbar machen, schreibt das Forum.

Neben der verlängerten Reichweite bringt das NFC-Update noch weitere Änderungen mit sich. So lässt sich die Technologie künftig flexibler in kleinere Geräte wie Wearables oder digitale Schlüssel integrieren. Auch Anwendungen in Autos, Türschlössern oder Haushaltsgeräten sollen durch das Update verbessert werden. Die Benutzerfreundlichkeit stehe dabei stets im Vordergrund.

NFC: Mehr Komfort im Alltag

Auch in puncto Nachhaltigkeit geht das NFC-Forum eigenen Angaben zufolge neue Wege. Mit dem „NFC Digital Product Passport” können Hersteller produktbezogene Daten direkt im Gerät speichern und über die gesamte Lebensdauer abrufbar machen. Die neue Version sichert dabei die nötige Kompatibilität für einheitliche Standards und unterstützt somit auch die Ziele der EU im Bereich Kreislaufwirtschaft.