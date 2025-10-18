Konto nicht gedeckt? So vermeidet ihr Probleme bei der Amazon-Zahlung

Wann bucht Amazon ab? Diese Frage kann über ein gedecktes Konto entscheiden. Viele unterschätzen beim Lastschriftverfahren nämlich den echten Abbuchungszeitpunkt und erleben dann böse Überraschungen. Wir erklären, wann ihr mit der Abbuchung rechnen müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann bucht Amazon bei Lastschrift ab?

Anders als bei einigen anderen Anbietern wird das Bankkonto nicht direkt nach der Bestellung belastet. Amazon bucht erst ab, sobald der bestellte Artikel verschickt wurde. Je nach Bank kann die Abbuchung erst einige Tage später auf dem eigenen Konto sichtbar sein.

Anzeige

Die wichtigsten Regeln zur Amazon-Abbuchung:

Eine Abbuchung wird werktags durchgeführt. Je nach gewählter Versandart und Verfügbarkeit des Artikels wird euer Konto in der Regel innerhalb weniger Werktage nach der Bestellung belastet. Bei Premiumversand und sofort verfügbaren Artikeln kann die Abbuchung bereits einen Werktag nach Bestellung erfolgen Bei einer Kreditkartenzahlung seht ihr sofort, dass das Geld eingezogen wurde. Habt ihr digitale Waren (zum Beispiel PSN-Guthaben) bestellt, wird die Zahlung direkt vorgemerkt und durchgeführt, sobald der entsprechende Download-Link an euch verschickt wird. Habt ihr mehrere Artikel auf einmal bestellt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschickt werden, wird der Rechnungsbetrag aufgeteilt. Besonders bei Vorbestellungen kann also zwischen der Bestellung und der Bezahlung noch einige Zeit vergehen



Konto nicht gedeckt – das solltet ihr beachten

Auch wenn die Abbuchung nicht direkt nach der Bestellung durchgeführt wird, solltet ihr für ein ausreichend gedecktes Konto sorgen. Meist erfolgt der Versand nur kurze Zeit nach der Bestellung.

Anzeige

Ist euer Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung nicht gedeckt, kann das zu Problemen mit Amazon führen und zusätzliche Bearbeitungsgebühren können anfallen.

Ihr solltet auch nicht darauf setzen, ein Konto direkt nach einer Bestellung per Überweisung aufzuladen, um den entsprechenden Buchungsbetrag zu erhalten. Eine Überweisung kann je nach Bank einige Tage dauern, sodass es keine Sicherheit gibt, dass euer Bankkonto zum Zeitpunkt der Amazon-Abbuchung rechtzeitig gedeckt ist.

Alternative Zahlungsmethoden bei Amazon

Wenn euch die Lastschrift-Abbuchung zu unflexibel ist, bietet Amazon zwei praktische Alternativen:

Monatsabrechnung

Mit der Bezahlmethode Monatsabrechnung könnt ihr Amazon-Bestellungen aus einem Monat gebündelt zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Alle Einkäufe werden zu einer Rechnung zusammengefasst, die ihr innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt begleichen könnt. Diese Zahlungsart ist kostenlos bei rechtzeitiger Zahlung und steht Privatkunden in Deutschland, Österreich und weiteren Ländern zur Verfügung.

Ratenzahlung

Amazon bietet auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung an. Über den Barclays Finanzierungsrahmen könnt ihr Einkäufe zwischen 100 und 3.000 Euro in 3 bis 48 Monatsraten bezahlen.

Anzeige

Die Lastschrift bei Amazon funktioniert reibungslos – vorausgesetzt, euer Konto ist zum Versandzeitpunkt gedeckt. Wer häufiger bestellt, sollte die Monatsabrechnung als Alternative in Betracht ziehen.