Kosten und Verbrauch beim Staubsaugen: So spart ihr Strom

Es gibt viele Wege, Strom zu sparen und auch beim Staubsaugen könnt ihr die Effizienz steigern. Zwar ist die Ersparnis am Jahresende nicht riesig, aber viele kleine Beiträge summieren sich bekanntlich. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beispielrechnung: So viel kostet Staubsaugen mit maximaler Leistung

Nehmen wir an, ihr benutzt einen modernen Staubsauger mit der maximal erlaubten Leistung von 900 Watt (0,9 kW). Wir unterstellen, dass das Gerät eine Stunde pro Woche in Betrieb ist und der Strompreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde liegt.

Anzeige

Es ergibt sich folgende Rechnung:

Stromverbrauch pro Jahr: 0,9 kW × 1 Stunde × 52 Wochen = 46,8 kWh

0,9 kW × 1 Stunde × 52 Wochen = 46,8 kWh Kosten pro Jahr: 46,8 kWh × 0,40 Euro = 18,72 Euro

Das bedeutet, wenn ihr immer auf voller Power saugt, gebt ihr knapp 19 Euro im Jahr nur fürs Staubsaugen aus. Je seltener ihr aber die volle Leistung braucht, desto mehr könnt ihr sparen.

So spart ihr aktiv Strom beim Staubsaugen

Schon eine kleine Veränderung eurer Gewohnheiten beim Staubsaugen sorgt für einen niedrigeren Energieverbrauch. Das könnt ihr tun:

Stellt die Leistung richtig ein: Für glatte Böden reicht meist eine niedrige Saugstufe. Das reduziert den Verbrauch bis zur Hälfte gegenüber der Maximalleistung und ihr müsst in puncto Sauberkeit keine Abstriche machen.

Für glatte Böden reicht meist eine niedrige Saugstufe. Das reduziert den Verbrauch bis zur Hälfte gegenüber der Maximalleistung und ihr müsst in puncto Sauberkeit keine Abstriche machen. Wählt die richtige Düse aus: Die passende Düse fürs jeweilige Material ist effektiver. Die Parkettdüse benutzt ihr auf Hartböden, die Teppichdüse auf Teppich, die Fugendüse für Ecken. Dadurch seid ihr schneller fertig und spart obendrein noch Strom.

Die passende Düse fürs jeweilige Material ist effektiver. Die Parkettdüse benutzt ihr auf Hartböden, die Teppichdüse auf Teppich, die Fugendüse für Ecken. Dadurch seid ihr schneller fertig und spart obendrein noch Strom. Pflegt euer Gerät regelmäßig: Verschmutzte Filter oder volle Staubsaugerbeutel reduzieren die Saugleistung. Das Saugen dauert länger und euer Verbrauch steigt. Reinigt und wartet euren Staubsauger daher so wie es in der Betriebsanleitung steht.

Anzeige

Sicher kennt ihr das Problem: Überall liegen kleine Spielzeugteile – eine echte Herausforderung beim Staubsaugen. Unsere Kollegen von familie.de zeigen euch im Video, wie ihr das Kleinteilchaos clever in den Griff bekommt.

Anzeige

Noch mehr Stromspar-Tipps für die Praxis

Wenn ihr vor dem Saugen aufräumt, läuft euer Staubsauger normalerweise kürzer und ihr erspart euch das An- und Abschalten des Gerätes, was auch viel Strom kostet. So empfiehlt es im Übrigen auch Ökotest. Wählt immer zuerst einen niedrigen Modus und prüft, ob der Staubsauger auch dann das gewünschte Ergebnis erzielt.

Solltet ihr euch einen neuen Staubsauger anschaffen, werft unbedingt einen Blick auf das Energielabel, sofern der Hersteller eines angebracht hat. Moderne Sauger aus den oberen Energieeffizienzklassen, also zum Beispiel A+++, sorgen auch mit geringerer Wattzahl für gründliche Sauberkeit.