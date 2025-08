Kostenfalle für Smartphone-Nutzer: Wer hier das WLAN nutzt, zahlt ein Vermögen

Ihr denkt, kostenloses WLAN ist heutzutage überall Standard? Denkt nochmal.

Kostenloses WLAN im Urlaub? In Hotels, Ferienwohnungen oder sogar am Flughafen längst Standard. Doch wer 2025 eine Kreuzfahrt macht, erlebt ein echtes digitales Déjà-vu. Reden wir mal drüber und zwar in der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Mit dem Smartphone online auf dem Schiff – ein teurer Spaß

WLAN kostet auf Kreuzfahrtschiffen nicht nur extra – sondern oft ein kleines Vermögen. Zwischen 20 und 30 US-Dollar pro Tag sind keine Seltenheit. Wer eine Woche auf See verbringt, zahlt also schnell mehrere hundert Euro, nur um online zu bleiben. Und das betrifft keineswegs nur amerikanische Anbieter – auch deutsche Reedereien wie Aida oder Mein Schiff langen ordentlich zu.

Klar, es gibt Ausnahmen. Bei Virgin Voyages, der hippen Reederei von Richard Branson, ist Standard-Internet inklusive. Und auch bei Luxuslinien wie Viking oder Silversea ist das Netz meist im Preis enthalten. Allerdings sprechen wir hier von Kreuzfahrten, die ohnehin in einer ganz anderen Preisklasse spielen – da sind ein paar Megabyte an Daten eher Nebensache.

Es geht auch anders – WLAN inklusive und dazu noch „Adults only“:

Ich finde: Das muss sich ändern. Nicht, weil ich im Urlaub rund um die Uhr aufs iPhone starre – ganz im Gegenteil. Aber ein stabiler Internetzugang gehört heute einfach dazu. Wer unterwegs mit der Familie daheim in Kontakt bleiben will, Touren buchen oder canceln muss oder einfach nur schnell den Wetterbericht checken möchte, sollte dafür nicht erst tief in die Tasche greifen müssen.

Ein Beispiel aus eigener Erfahrung: Auf meiner letzten Cruise im Juni mit Holland America war das Netz immerhin verfügbar – inkludiert allerdings nur, weil ich das Internetpaket im Rahmen eines größeren Bundles („Have it All“) gleich mitgebucht hatte. Fair? Nicht wirklich. Tatsächlich fair wäre nämlich, wenn das Basis-WLAN – also keine Netflix-Streams, sondern normales Surfen und Messaging – für alle gleichermaßen mit dabei wäre.

Schluss mit der Abzocke auf den sieben Weltmeeren

Denn technisch ist es ohnehin machbar – oft steckt dahinter das moderne Satelliten-Internet von Starlink, das heute keine Science-Fiction mehr ist. Anbieter wie Virgin zeigen, dass man für diesen Service dann auch nicht unbedingt extra die Hand aufhalten muss. Bleibt also die Frage: Wenn man will, geht’s – warum wollen dann so viele nicht? Die Antwort kann man sich denken.

Ich sage: Schluss mit der digitalen Abzocke auf See. Wer 2025 noch für Basis-WLAN auf dem Schiff zahlt, wird schlicht ausgebremst – oder bewusst abkassiert. Beides ist längst überholt.

