Kostenlos bei Apple: Kleines Geschenk für alle iPhone-, iPad- und Mac-Nutzer

Apple wird spendabel – sichert euch jetzt noch schnell das Freebie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple feiert die Eröffnung eines neuen Stores im indischen Bengaluru – und beschenkt alle Nutzer weltweit. Passend zum anstehenden Start des dritten Apple Stores in Indien am 2. September stellt das Unternehmen ein kostenloses, speziell gestaltetes Hintergrundbild für iPhone, iPad und Mac bereit. Wer mag, kann es ab sofort herunterladen – auch hierzulande.

Anzeige

Neues Store-Design in Indien: Apple zeigt sich spendabel

Mit dem neuen Store in der Phoenix Mall of Asia setzt Apple seinen Expansionskurs in Indien fort. Nach den Standorten in Mumbai (Apple BKC) und Neu-Delhi (Apple Saket) ist Apple Hebbal der dritte eigene Retail Store im Land. Die Glasfassade des Shops ist derzeit noch verdeckt, doch wie bei anderen neueren Stores dürfte Kundinnen und Kunden ein moderner Mix aus Holz, großzügigen Flächen und einer integrierten Pickup-Station für Online-Bestellungen erwarten.

Zur Feier des bevorstehenden Openings spendiert Apple ein exklusives Wallpaper, das die aktuelle Store-Verkleidung zitiert. Dieses kann für kurze Zeit direkt von der offiziellen Store-Seite heruntergeladen werden (bei Apple ansehen).

Hübsch und dazu noch kostenlos. (© Screenschot Apples Store-Webseite)

Anzeige

Marketing mit Tradition: Geschenke zu Store-Eröffnungen

Neu ist diese Art des Marketings nicht: Bereits in diesem Jahr nutzte Apple Store-Eröffnungen in China, Japan und Saudi-Arabien, um mit kreativen Designs für Aufmerksamkeit zu sorgen. Immer gab es dazu auch passende Hintergrundbilder zum kostenlosen Download – eine kleine Geste, die weltweit gut ankommt und die Markenbindung stärkt.

Dass Apple dieses Prinzip nun auch in Indien fortsetzt, zeigt, wie wichtig der Markt für den Konzern geworden ist. Indien gilt als einer der zentralen Wachstumsmärkte für Apple – sowohl bei iPhones als auch bei Services.

So kommt ihr an das kostenlose Wallpaper

Das Hintergrundbild steht ab sofort über die offizielle Webseite des neuen Stores zum Download bereit. Es gibt Varianten für iPhone, iPad und Mac – jeweils optimiert für die jeweilige Bildschirmgröße. Die werden automatisch ausgewählt, wenn ihr die Webseite mit den jeweiligen Geräten ansurft. Alternativ folgen die direkten Links:

Anzeige

Wer sich diese sichern will, sollte nicht zu lange warten, da Apple diese Downloads traditionell nur für einen begrenzten Zeitraum anbietet.

Kurzum: Ein kleines Geschenk, das Lust auf mehr macht – und wieder einmal zeigt, wie geschickt Apple Events, Produkte und Branding miteinander verbindet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.