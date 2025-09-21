Kostenlos für Phone, iPad und Mac: Apple beschenkt Fans weltweit

Apples legendärer Store in Tokio kehrt zurück – und bringt ein Geschenk mit, das ihr nicht verpassen solltet.

Apple feiert die Rückkehr seines legendären Stores im Tokyoter Einkaufsviertel Ginza – und verschenkt zu diesem Anlass ein exklusives Hintergrundbild für iPhone, iPad und Mac. Das Wallpaper ist nur für begrenzte Zeit verfügbar und kann direkt von Apples Store-Webseite heruntergeladen werden (Quelle: Apple).

Apple feiert mit iPhone-, iPad- und Mac-Nutzern

Mehr als drei Jahre nach dem Umzug an einen provisorischen Standort in Ginza 8-chōme bestätigt Apple jetzt: Der Store zieht zurück an seine ursprüngliche Adresse im Sayegusa-Gebäude in Ginza 3-chōme. Das Gebäude wurde in den vergangenen Jahren abgerissen und komplett neu errichtet.

Der temporäre Standort schließt am 22. September 2025 – pünktlich zum Verkaufsstart von iPhone 17 und iPhone Air bleibt er aber noch bis dahin geöffnet. Ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung des neuen Apple Ginza gibt es nicht, doch Retail-Chefin Deirdre O’Brien hatte schon vor einigen Jahren das zweite Halbjahr 2025 als Ziel genannt.

Exklusives Wallpaper als Geschenk

Zur Feier der Rückkehr hat Apple ein spezielles Hintergrundbild veröffentlicht: Verschnörkelte, metallische Bänder formen das ikonische Apple-Logo – minimalistisch, elegant und perfekt als Hintergrund für iPhone, iPad oder Mac.

Der Download ist simpel: Einfach die Seite des neuen Stores mit dem gewünschten Gerät besuchen, und schon wird beim Download automatisch die passende Variante fürs iPhone, iPad oder den Mac geladen. Alternativ gibt es auch einen Direktlink. Wichtig: Das Wallpaper bleibt nur für begrenzte Zeit verfügbar.

Apple hat zuletzt mehrfach ähnliche Wallpaper-Aktionen gestartet. Erst kürzlich gab es ein exklusives Hintergrundbild zur Eröffnung des neuen Stores in Detroit. Auch in diesem Jahr verschenkte das Unternehmen bereits entsprechende Goodies bei Eröffnungen in Saudi-Arabien oder Indien.

Die Wallpaper sind nicht nur schöne Sammlerstücke, sondern längst Teil von Apples Marketing-Strategie rund um seine Retail-Offensiven weltweit.

Ein Stück Apple-Geschichte

Der Apple Store in Ginza hat besonderen Symbolcharakter: Er war im Jahr 2003 der allererste Apple-Store außerhalb der USA. Auf fünf Etagen bot er damals eine 8 Meter lange Genius Bar, ein eigenes Theater mit 84 Plätzen und sogar ein Internetcafé. Besucher konnten dort mit Apples iChat-Software und der iSight-Kamera Videoanrufe führen – ein echtes Highlight der frühen 2000er-Jahre.

Mit der Rückkehr an den historischen Standort schreibt Apple nun ein weiteres Kapitel in seiner Retail-Geschichte – und für Fans gibt’s obendrauf ein exklusives Geschenk für ihre Geräte.