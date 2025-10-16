Kostenlos parken mit einem Knopfdruck? Das steckt hinter der geheimen Taste

Parken kann eine teure Angelegenheit sein. Mit einer geheimen Taste am Parkautomaten könnt ihr euch die Gebühren in manchen Fällen allerdings sparen.

Nur kurz zum Bäcker?

Kostenloses Parken ist der Traum vieler Autofahrer. In größeren Städten – vor allem in stark frequentierten Gegenden – kann sich dies jedoch als echte Herausforderung erweisen. Doch gibt es einen genialen Trick, um zumindest für kurze Zeit kein Geld bezahlen zu müssen: die sogenannte „Brötchen-Taste“. Bekannt ist sie nur den wenigsten Autofahrern, ist aber auch nicht überall verfügbar.

Mit dieser Taste könnt ihr kostenlos parken

Parken in deutschen Innenstädten kann sehr kostspielig sein. Abhilfe schafft hier eine praktische Funktion: In einigen Städten wie Berlin, Köln und Bergisch Gladbach haben Autofahrer die Möglichkeit, durch einen simplen Knopfdruck an ausgewählten Parkscheinautomaten kostenlos zu parken. Die sogenannte Brötchen-Taste erlaubt es, für einen begrenzten Zeitraum von normalerweise 15 bis 30 Minuten ohne Parkschein zu verweilen.

Besonders praktisch ist diese Funktion für Autofahrer, die nur kurz in der Innenstadt halten müssen, etwa um Besorgungen zu erledigen oder Mitfahrer abzuholen. Die Brötchen-Taste am Automaten spart euch dabei nicht nur Zeit, sondern auch Geld, da keine Parkgebühren entrichtet werden müssen.

Die praktische Taste ist allerdings auch nicht bei allen Automaten verfügbar, eine genaue Betrachtung des Nutzer-Interfaces ist hier ratsam.

Bei manchen Automaten kann man für kurze Zeit kostenlos parken. (© IMAGO / Funke Foto Services)

Eine elektronische Parkscheibe spart euch ebenfalls einiges an Stress beim Parken. Im Video erfahrt ihr mehr.

Kostenloses Parken an Bedingungen geknüpft

Die Verwendung der Brötchen-Taste unterliegt wie bei regulären Parktickets spezifischen Zeitvorgaben. Autofahrer sollten darauf achten, dass sie die erlaubte Parkdauer nicht überschreiten, da sie sonst die vollen Gebühren entrichten müssen. Zusätzlich ist es wichtig, das kostenlose Parkticket gut sichtbar auf dem Armaturenbrett anzubringen, um Verwarnungen zu vermeiden.

Darüber hinaus solltet ihr beachten, dass die Brötchen-Taste nur für kurze Zwischenstopps gedacht ist. Wenn ihr länger parken möchtet, müsst ihr ein reguläres Parkticket erwerben. Zu erkennen ist die Brötchen-Taste übrigens an ihrer deutlichen Beschriftung. Ist eine derartige Taste auf dem Display des Automaten nicht sichtbar, ist die Funktion wohl dort nicht verfügbar.