Kostenlos von Apple: Dieses Geschenk solltet ihr euch jetzt für iPhone, iPad und Mac sichern

Apple überrascht mit einem kostenlosen Extra für alle Geräte.

Apple feiert die Eröffnung seines neuen Stores in Detroit – und spendiert allen Nutzerinnen und Nutzern ein kostenloses Geschenk. Ab sofort könnt ihr euch nämlich ein exklusives Wallpaper für iPhone, iPad und Mac herunterladen. Das Hintergrundbild zeigt ein stilisiertes Apple-Logo im Chromdesign mit dem markanten „D“ für Detroit. Der Download ist direkt bei Apple verfügbar (Quelle: Apple).

Apple Store Detroit eröffnet am iPhone-17-Tag

Am Freitag, dem 19. September, ist es soweit: Apple öffnet den brandneuen Store in der Innenstadt von Detroit. Das Datum ist kein Zufall, denn am selben Tag erscheinen auch das iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) und das neue iPhone Air. Ein doppelter Feiertag also – für Apple und für alle Fans.

Die Eröffnung startet um 17 Uhr Ortszeit. Wie gewohnt gibt es vor Ort eine Genius Bar, „Today at Apple“-Sessions und höchstwahrscheinlich auch eine Pickup-Station für Online-Bestellungen.

Gratis-Wallpaper für iPhone, iPad und Mac

Um den Anlass zu würdigen, stellt Apple ein exklusives Hintergrundbild bereit. Das Wallpaper greift das „D“-Motiv der Store-Fassade auf, das als Hommage an Detroits Innovationsgeist und Geschichte gedacht ist.

Hier könnt ihr das Wallpaper auch direkt herunterladen.

Solche Gratis-Wallpaper gab es in diesem Jahr schon öfter – etwa zur Eröffnung neuer Apple Stores in Saudi-Arabien, Japan oder auch Indien.

Was, wenn „D“ nicht euer Buchstabe ist?

Klar, nicht jede oder jeder hat einen Bezug zu Detroit. Doch das „D“ müsst ihr nicht so eng sehen. Es könnte genauso gut für einen Namen stehen – etwa Daniel oder Diana – oder auch für eure Heimatstadt wie Düsseldorf, Dresden oder Dortmund. Oder ihr seht es romantischer: „D“ wie Darling – für euren Schatz.

Fazit: Apple macht es mal wieder richtig: Ein neuer Store, neue iPhones und dazu noch ein kleines Geschenk für alle. Das exklusive Detroit-Wallpaper ist kostenlos, schön anzusehen und verleiht eurem iPhone, iPad oder Mac einen frischen Look. Wer schnell ist, sichert es sich jetzt direkt bei Apple.