Kostenlos von Apple: Dieses überraschende Geschenk müsst ihr euch jetzt auf iPhone, iPad und Mac sichern

Wenn ihr das jetzt nicht holt, ärgert ihr euch später.

Apple feiert die Eröffnung eines brandneuen Stores in Peking – und verteilt passend dazu kostenlose Wallpaper für iPhone, iPad und Mac sowie ein exklusives Apple-Watch-Zifferblatt. Wer sein Gerät mit einem offiziellen Apple-Design schmücken will, kann die Hintergründe sofort herunterladen. Ähnliche Gratis-Wallpaper gab es schon mehrfach bei Store-Eröffnungen, zuletzt etwa beim neuen Apple Store in Detroit (Quelle: Apple).

Neuer Apple Store in Peking – Geschenke gibt's weltweit

Am Samstag, dem 6. Dezember, um 10 Uhr Ortszeit öffnet Apple einen komplett neuen Store im Livat Centre in Peking. Das Einkaufszentrum, betrieben von der schwedischen Ingka Group (dem weltweit größten IKEA-Franchisenehmer), ist seit 2014 eine der beliebtesten Shopping-Adressen der Stadt – geprägt von seinem offenen, skandinavisch angehauchten Design.

Der neue Apple Store wird in bekannter Manier als architektonisches Highlight inszeniert. Zu solchen Anlässen verschenkt Apple traditionell kreative Wallpaper – und hält auch diesmal wieder ein eigenes Motiv für alle Nutzer bereit.

Die Webseite zum neuen Apple Store – das Wallpaper ziert das hier dargestellte Apple-Logo. (© Screenshot Apples Webseite)

Apple verschenkt exklusive Wallpaper

Passend zur Eröffnung hat Apple mehrere Hintergrundbilder veröffentlicht, die das grafische Motto des neuen Stores aufgreifen. Die Designs stehen in Auflösungen für alle gängigen Geräte bereit:

Wie schon bei früheren Store-Eröffnungen – etwa in Indien – setzt Apple auf farbenfrohe Formen, die das lokale Thema widerspiegeln. Die Wallpaper sind für kurze Zeit direkt über Apple verfügbar und lassen sich ohne Registrierung installieren.

Warum sich der Download lohnt

Apple-Wallpaper sind traditionell hochwertig gestaltet und perfekt auf die Displays abgestimmt. Dank der offiziellen Bereitstellung gibt es keine Qualitätsverluste und keine urheberrechtlichen Stolperfallen. Besonders beliebt sind diese Motive unter Apple-Fans, die ihre Geräte gern mit seltenen oder limitierten Designs ausstatten.

Wer sein iPhone, iPad, den Mac oder die Apple Watch optisch auffrischen möchte, sollte also zugreifen – gratis, schnell und offiziell von Apple bereitgestellt.

