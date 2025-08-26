Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Kostenlose Amazon-Bücher: E-Books über FBI, CEOs, Sommerliebe, Serienkiller und Kochen in Notfällen

Kostenlose Amazon-Bücher: E-Books über FBI, CEOs, Sommerliebe, Serienkiller und Kochen in Notfällen

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Was kocht man, wenn die Welt untergeht – oder man ADHS hat? Das und mehr erfahrt ihr in den heutigen 17 Gratis-E-Books. Wir haben für euch Thriller, Schnulzen, Fantasy- und Science-Fiction-Storys, die ihr downloaden und behalten könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Ratgeber
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Pinienduft im Hotel Toscana Mare (Verliebt in Italien 1)
Pinienduft im Hotel Toscana Mare (Verliebt in Italien 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:25 Uhr
Lila Tinte: Knocknashee Saga - Band 1
Lila Tinte: Knocknashee Saga - Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:26 Uhr
No heartbreak, Mr. CEO
No heartbreak, Mr. CEO
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:28 Uhr
Behind Last Love: Ein sommerlicher Wohlfühlroman & mit einer Prise Spannung vor den Kulissen Austral
Behind Last Love: Ein sommerlicher Wohlfühlroman & mit einer Prise Spannung vor den Kulissen Austral
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:30 Uhr
Herz über Kopf: Feelgood-Sommerroman mit Humor und Tiefe (Kiss me tender 2)
Herz über Kopf: Feelgood-Sommerroman mit Humor und Tiefe (Kiss me tender 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:33 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Dem Schicksal der Wölfe: Reverse-Harem-Romanze mit kurvenreicher Frau (Machtmagie 1)
Dem Schicksal der Wölfe: Reverse-Harem-Romanze mit kurvenreicher Frau (Machtmagie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:29 Uhr
Die Auftragsjäger
Die Auftragsjäger
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:31 Uhr
Die Umlaufbahn der Splendor (Die MacLee Chroniken 1)
Die Umlaufbahn der Splendor (Die MacLee Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:32 Uhr
Verbotener Alpha-Bär: Ein Paranormaler Roman (Die Gestaltwandler von Bridge Hollow 2)
Verbotener Alpha-Bär: Ein Paranormaler Roman (Die Gestaltwandler von Bridge Hollow 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:34 Uhr
Die Meerjungfrau in Hamburg: Paranormal Women’s Fiction – Urban Fantasy für Frauen ab 40 – endlich a
Die Meerjungfrau in Hamburg: Paranormal Women’s Fiction – Urban Fantasy für Frauen ab 40 – endlich a
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:40 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Bleib stehen (Ein Sage-West-FBI-Thriller – Band 1)
Bleib stehen (Ein Sage-West-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:28 Uhr
Todeslust (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)
Todeslust (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:36 Uhr
Eingecheckt
Eingecheckt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:37 Uhr
Extreme Gerechtigkeit (Ein Axel-Strike-Actionthriller – Band 1)
Extreme Gerechtigkeit (Ein Axel-Strike-Actionthriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:38 Uhr
Das Rätsel vom Bootshaus: Kriminalroman
Das Rätsel vom Bootshaus: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:39 Uhr
Anzeige

Ratgeber

Erste Hilfe Kochbuch für den Notfall: Informationen zu Kochen ohne Strom-Krisenbewältigung-Verhalten
Erste Hilfe Kochbuch für den Notfall: Informationen zu Kochen ohne Strom-Krisenbewältigung-Verhalten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:36 Uhr
Genussvolle Ernährung Bei Adhs: Über 70 richtig gute Rezepte im großen Format – Ein Ratgeber und Koc
Genussvolle Ernährung Bei Adhs: Über 70 richtig gute Rezepte im großen Format – Ein Ratgeber und Koc
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:42 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie (Deutsch Sisters & Sweethear
Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie (Deutsch Sisters & Sweethear
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 04:49 Uhr
Tintenrebell: Ausgetrickst
Tintenrebell: Ausgetrickst
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:03 Uhr
Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)
Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:54 Uhr
Magic Touch (Die Elfe und der Hexer 1)
Magic Touch (Die Elfe und der Hexer 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:59 Uhr
Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1)
Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:48 Uhr
TEUTONIA EINS: Wenn ein Albtraum wahr wird
TEUTONIA EINS: Wenn ein Albtraum wahr wird
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 04:20 Uhr
Das lila Erbe: Die Farben der Macht
Das lila Erbe: Die Farben der Macht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:36 Uhr
Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1)
Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:04 Uhr
Das verlorene Porträt (Zelda Richardson Kunstgeschichte-Krimis 1)
Das verlorene Porträt (Zelda Richardson Kunstgeschichte-Krimis 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 09:46 Uhr
Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3)
Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 05:09 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige