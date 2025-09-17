Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Kostenlose E-Books: 19 Titel, die nichts kosten, aber süchtig machen könnten

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Heute kostenlos bei Amazon: Ein spannendes Retro-Thriller-E-Book, Geister, grantige Milliardäre, Metal-Tango und leckere Rezepte. Lasst euch von spannenden, liebevollen und fantastischen Geschichten fesseln.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

MM: Gesucht: Sanfter Daddy (Liebe in der Tap Tavern 2)
MM: Gesucht: Sanfter Daddy (Liebe in der Tap Tavern 2)
Metal Tango: Backstage-Liebe und harter Rock (Metal-Reihe 1)
Metal Tango: Backstage-Liebe und harter Rock (Metal-Reihe 1)
Very Bad Things: German (Die Milliardäre von Chicago)
Very Bad Things: German (Die Milliardäre von Chicago)
Herzbeben: New Adult
Herzbeben: New Adult
Caging Memories
Caging Memories
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

1984. Ein dystopischer Roman. George Orwell (Deutsche Ausgabe)
1984. Ein dystopischer Roman. George Orwell (Deutsche Ausgabe)
Das Abgelehnte Schicksal des Alphas: Eine Schicksalsgefährten Verbotene Liebe
Das Abgelehnte Schicksal des Alphas: Eine Schicksalsgefährten Verbotene Liebe
Schwuler Gestaltwandler Romanze (Alphas Verlangen Serie 1)
Besessen vom Alpha (Die Dixon-Brüder 1)
Besessen vom Alpha (Die Dixon-Brüder 1)
5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
Das Vermächtnis von Fee und Hexe - Der Dämonenprinz: Mitreißende High Dark Romantasy (Teil 1)
Das Vermächtnis von Fee und Hexe - Der Dämonenprinz: Mitreißende High Dark Romantasy (Teil 1)
Krimis, Romane und Thriller

Verlorenes Land: Ein DDR-Krimi
Verlorenes Land: Ein DDR-Krimi
Das Echo des Rosenmordes
Das Echo des Rosenmordes
Das Gedächtnis Labyrinth: Psychothriller
Das Gedächtnis Labyrinth: Psychothriller
Kein Entkommen (Ein Beth-Drake-FBI-Thriller – Band 1)
Kein Entkommen (Ein Beth-Drake-FBI-Thriller – Band 1)
Kommissar Dampfmoser und der Käsekönig: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 6
Kommissar Dampfmoser und der Käsekönig: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 6
Mein Freund ist der Tod: Retro Thriller
Mein Freund ist der Tod: Retro Thriller
Schlagzeilen mit Todesfolge: Frank Marten recherchiert
Schlagzeilen mit Todesfolge: Frank Marten recherchiert
Essen, Trinken und Genießen

"Die Geheimnisse der Deutschen Saucen – 100 Rezepte mit Profi-Tipps für Braten, Fisch, Pasta & Desse
"Die Geheimnisse der Deutschen Saucen – 100 Rezepte mit Profi-Tipps für Braten, Fisch, Pasta & Desse
Air Fryer Express: 100 schnelle und gesunde Rezepte in 15 Minuten: ausgewogene Mahlzeiten für vielbe
Air Fryer Express: 100 schnelle und gesunde Rezepte in 15 Minuten: ausgewogene Mahlzeiten für vielbe
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wingmen are a Girl's Best Friend (Die Laketown Otters Eishockey Serie 4)
Wingmen are a Girl's Best Friend (Die Laketown Otters Eishockey Serie 4)
Bad Boy Beschützer (Die Jungs von der Südseite 1)
Bad Boy Beschützer (Die Jungs von der Südseite 1)
FEINDE MIT VORTEILEN: Eine heiße zeitgenössische Liebesgeschichte, in der aus Feinden Liebende werde
FEINDE MIT VORTEILEN: Eine heiße zeitgenössische Liebesgeschichte, in der aus Feinden Liebende werde
Devil: Inferno-Reihe Band 1
Devil: Inferno-Reihe Band 1
Angel: Inferno-Reihe Band 2
Angel: Inferno-Reihe Band 2
Sinner: Inferno-Reihe Band 3
Sinner: Inferno-Reihe Band 3
Seelenband: Das Erbe der Götter
Seelenband: Das Erbe der Götter
Im Herzen des Wolfes: Mondlegenden
Im Herzen des Wolfes: Mondlegenden
Die Bibel: Lutherbibel 1912
Die Bibel: Lutherbibel 1912
Daimonion: Essenz
Daimonion: Essenz
Defcon One 1: Angriff auf Amerika
Defcon One 1: Angriff auf Amerika
Die Kathedrale: SILBER ODER BLEI (Ein düsterer historischer Roman)
Die Kathedrale: SILBER ODER BLEI (Ein düsterer historischer Roman)
Sag Stirb (Ein Alison-Payne-Thriller – Band 1)
Sag Stirb (Ein Alison-Payne-Thriller – Band 1)
Das mörderische Spiel (Ein Alexa Chase Thriller – Buch 1)
Das mörderische Spiel (Ein Alexa Chase Thriller – Buch 1)
Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner. Kriminalgeschichten. Maurice Leblanc: Band 1 der Lupin-Reihe. Ne
Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner. Kriminalgeschichten. Maurice Leblanc: Band 1 der Lupin-Reihe. Ne
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

