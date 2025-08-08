Kostenlose E-Books? Diese 20 Kindle-Bücher sind heute umsonst zu haben

Der Wochenend-Mix der kostenlosen Kindle-Ebooks bringt euch nicht nur Herzflattern, sondern auch ausreichend Gänsehautfeeling. Stürzt euch mit unserer Auswahl in fremde Welten und lasst die alltäglichen Sorgen hinter euch.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Tulpenglück mit Apfelkuchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:47 Uhr

Was die Dame des Nordens bewahrt: Der Kuss der Eiche und des Wolfs Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:48 Uhr

Zahle den Preis: Eine Düstere New Adult Romanze (Blackwell Bestien 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:50 Uhr

Blumen mit Meer und Liebe: Ein Ostseeroman für deine gemütliche Auszeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:54 Uhr

Verführt vom Milliardärsrivalen: Die Wolfe-Milliardäre Buch 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:07 Uhr

Fischbrötchen und Zuckerstreusel: Ein Ostseeroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:08 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Eiskern: Der Winter beginnt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:49 Uhr

Arachne (Horror Stories 8) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:54 Uhr

Asche und Erwachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:03 Uhr

Marismera: Die Insel der Zaubersmaragde Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:03 Uhr

Torvik: Die Rückkehr des Blutes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:04 Uhr

Flucht aus der Unterwelt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:05 Uhr

Herrscher der Blutwüste (Die Ödland-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:06 Uhr

Der erste Androide Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:06 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Iron Winter (Alexis Winter 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:50 Uhr

Die Schattenakte I: Finsternis am Waldrand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:51 Uhr

Tödlicher Tanz unter dem Jade-Buddha: Cosy-Krimi (Amanda-Lipton-Reihe 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:52 Uhr

Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:53 Uhr

Aura Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:53 Uhr

Zeitschwestern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:09 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Ein Kutter, ein Kuss und kein Empfang: Drei Wochen Zwangsurlaub mit dem falschen Mann – leider heiß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 06:11 Uhr

L.A. Love - eine Affäre in Los Angeles Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 05:28 Uhr

L.A. Passion - Wiedersehen in Los Angeles (L.A. Love 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 05:22 Uhr

INSELtürkis: Liebesroman (INSELfarbe 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 06:15 Uhr

Der Aufstand der Drachen: Von Königen und Zauberern — Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 05:56 Uhr

Ein Kuss aus Salz und Blut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 05:38 Uhr

SCHLEIER DER FINSTERNIS : Eine dunkle paranormale Reverse-Harem-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 05:17 Uhr

Planet der Spinnen - Die Ankunft: Science Fiction Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:22 Uhr

Still ist das Watt: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle de Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 11:03 Uhr

Ein Gasthaus, ein Zwillingspaar und eine Leiche bei einem Filmdreh: Ein Krimi mit Humor, Geheimnisse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 07:19 Uhr

Wo die Stille schreit kein anderer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 06:15 Uhr

