Kostenlose E-Books? Diese 20 Kindle-Bücher sind heute umsonst zu haben

Der Wochenend-Mix der kostenlosen Kindle-Ebooks bringt euch nicht nur Herzflattern, sondern auch ausreichend Gänsehautfeeling. Stürzt euch mit unserer Auswahl in fremde Welten und lasst die alltäglichen Sorgen hinter euch.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Tulpenglück mit Apfelkuchen
Was die Dame des Nordens bewahrt: Der Kuss der Eiche und des Wolfs
Zahle den Preis: Eine Düstere New Adult Romanze (Blackwell Bestien 2)
Blumen mit Meer und Liebe: Ein Ostseeroman für deine gemütliche Auszeit
Verführt vom Milliardärsrivalen: Die Wolfe-Milliardäre Buch 3
Fischbrötchen und Zuckerstreusel: Ein Ostseeroman
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Eiskern: Der Winter beginnt
Arachne (Horror Stories 8)
Asche und Erwachen
Marismera: Die Insel der Zaubersmaragde
Torvik: Die Rückkehr des Blutes
Flucht aus der Unterwelt
Herrscher der Blutwüste (Die Ödland-Saga 1)
Der erste Androide
Krimis, Romane und Thriller

Iron Winter (Alexis Winter 1)
Die Schattenakte I: Finsternis am Waldrand
Tödlicher Tanz unter dem Jade-Buddha: Cosy-Krimi (Amanda-Lipton-Reihe 3)
Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten
Aura
Zeitschwestern
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Ein Kutter, ein Kuss und kein Empfang: Drei Wochen Zwangsurlaub mit dem falschen Mann – leider heiß
L.A. Love - eine Affäre in Los Angeles
L.A. Passion - Wiedersehen in Los Angeles (L.A. Love 2)
INSELtürkis: Liebesroman (INSELfarbe 6)
Der Aufstand der Drachen: Von Königen und Zauberern — Buch 1
Ein Kuss aus Salz und Blut
SCHLEIER DER FINSTERNIS : Eine dunkle paranormale Reverse-Harem-Romanze
Planet der Spinnen - Die Ankunft: Science Fiction Thriller
Still ist das Watt: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle de
Ein Gasthaus, ein Zwillingspaar und eine Leiche bei einem Filmdreh: Ein Krimi mit Humor, Geheimnisse
Wo die Stille schreit kein anderer
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

