Kostenlose Gelegenheit: 17 E-Books für den Kindle-Reader – Liebe, Apokalypse, überraschende Thriller

Wie lautet der Plural von Succubus? Das und mehr erfahrt ihr heute in den Gratis-Büchern von Amazon. Außerdem gibt’s die ersten 3 Bände einer Weltuntergangsserie, Liebe zum Boss und die Farm der Tiere. (Und der Plural lautet Succubi beziehungsweise bei uns Sukkuben.)

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Verführerischer Kuss (Die Whitley-Brüder 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:40 Uhr

Zerbrochene Diamanten: Kleinstadt-Romanze mit alleinerziehendem Vater, Nanny, Geheimnissen und Herzk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:41 Uhr

Zweite Chance mit meinem Soldaten (Cottonwood Falls 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:44 Uhr

New York CEO: Ein Herz auf Wolkenkratzerhöhe (Sharks of New York 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:45 Uhr

Succubus-Universität: Unterrichtspläne und lockere Moralvorstellungen: Eine heiße paranormale Akadem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:51 Uhr

Winters Delight: Ella & Miles Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:52 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Farm der Tiere Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:42 Uhr

Die Flut: Postapokalyptischer Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:47 Uhr

Die Flut: Wellenbrecher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:48 Uhr

Die Flut: Seebergung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:46 Uhr

Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 09:02 Uhr

Valeria: Die Rückkehr der Amazone (Dark Fantasy Komödie 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:53 Uhr

The Last Warrior - Der Jäger zwischen den Welten (The Soron Chronicles 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:55 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Das Geheimnis von Venedig (Professor Cariello 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:43 Uhr

Der Tod kam vor dem Frühstück (Ein Cozy-Krimi mit Lacey Doyle – Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:45 Uhr

Blutküste: Nordsee-Krimi (Sophie Jensen ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:48 Uhr

Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 09:03 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Ihr verbotener Schulleiter (Conception Ridge) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 09:26 Uhr

Das kleine Strandhaus am Meer - Inges Geschichte (Tideborg-Reihe / Verliebt in Dänemark 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 04:49 Uhr

Secret Life of Corporate Flowers – On & Off 1: Humorvoller und mitreißender Slice of Life-Manga (Sec Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:03 Uhr

Die Rache des Bikers: Liebesroman altersunterschied Deutsch (Die Biker der Underground Crows MC 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 04:37 Uhr

Mord beim Austernfest: Ein Küstenbäckerin-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:48 Uhr

Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 03:58 Uhr

Kabel, Kutter, Killer: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:14 Uhr

Stahlmaid (Geteilte Reiche 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 03:44 Uhr

The Dragon's Secret: Das Nachtkönigreich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:10 Uhr

The Dragon's Secret: Das vergessene Volk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:25 Uhr

The Dragon's Secret: Der rothaarige Schatten: Das Spin-Off zur Hauptreihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 03:11 Uhr

Das Brotbackbuch BROT BACKEN IM DUTCH OVEN: Die besten Rezepte - Brot backen in Perfektion - Die bes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 06:07 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.