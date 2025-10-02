Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Kostenlose Gelegenheit: 17 E-Books für den Kindle-Reader – Liebe, Apokalypse, überraschende Thriller

Kostenlose Gelegenheit: 17 E-Books für den Kindle-Reader – Liebe, Apokalypse, überraschende Thriller

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Wie lautet der Plural von Succubus? Das und mehr erfahrt ihr heute in den Gratis-Büchern von Amazon. Außerdem gibt’s die ersten 3 Bände einer Weltuntergangsserie, Liebe zum Boss und die Farm der Tiere. (Und der Plural lautet Succubi beziehungsweise bei uns Sukkuben.)

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Verführerischer Kuss (Die Whitley-Brüder 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:40 Uhr
Zerbrochene Diamanten: Kleinstadt-Romanze mit alleinerziehendem Vater, Nanny, Geheimnissen und Herzk
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:41 Uhr
Zweite Chance mit meinem Soldaten (Cottonwood Falls 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:44 Uhr
New York CEO: Ein Herz auf Wolkenkratzerhöhe (Sharks of New York 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:45 Uhr
Succubus-Universität: Unterrichtspläne und lockere Moralvorstellungen: Eine heiße paranormale Akadem
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:51 Uhr
Winters Delight: Ella & Miles
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:52 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Farm der Tiere
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:42 Uhr
Die Flut: Postapokalyptischer Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:47 Uhr
Die Flut: Wellenbrecher
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:48 Uhr
Die Flut: Seebergung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:46 Uhr
Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 09:02 Uhr
Valeria: Die Rückkehr der Amazone (Dark Fantasy Komödie 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:53 Uhr
The Last Warrior - Der Jäger zwischen den Welten (The Soron Chronicles 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:55 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Das Geheimnis von Venedig (Professor Cariello 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:43 Uhr
Der Tod kam vor dem Frühstück (Ein Cozy-Krimi mit Lacey Doyle – Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:45 Uhr
Blutküste: Nordsee-Krimi (Sophie Jensen ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:48 Uhr
Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 09:03 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Ihr verbotener Schulleiter (Conception Ridge)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 09:26 Uhr
Das kleine Strandhaus am Meer - Inges Geschichte (Tideborg-Reihe / Verliebt in Dänemark 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 04:49 Uhr
Secret Life of Corporate Flowers – On & Off 1: Humorvoller und mitreißender Slice of Life-Manga (Sec
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 08:03 Uhr
Die Rache des Bikers: Liebesroman altersunterschied Deutsch (Die Biker der Underground Crows MC 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 04:37 Uhr
Mord beim Austernfest: Ein Küstenbäckerin-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:48 Uhr
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 03:58 Uhr
Kabel, Kutter, Killer: Ostfrieslandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:14 Uhr
Stahlmaid (Geteilte Reiche 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 03:44 Uhr
The Dragon's Secret: Das Nachtkönigreich
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:10 Uhr
The Dragon's Secret: Das vergessene Volk
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 05:25 Uhr
The Dragon's Secret: Der rothaarige Schatten: Das Spin-Off zur Hauptreihe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 03:11 Uhr
Das Brotbackbuch BROT BACKEN IM DUTCH OVEN: Die besten Rezepte - Brot backen in Perfektion - Die bes
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 06:07 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

