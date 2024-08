Kostenlose Kreditkarten: Das sind die 16 besten von Visa, Mastercard & American Express

Ihr seid auf der Suche nach einer kostenlosen Kreditkarte ohne Fallstricke oder versteckte Gebühren? Wir haben uns 16 bekannte kostenlose Kreditkarten angesehen, sie untereinander verglichen und die wichtigsten Informationen für euch auf einen Blick zusammengefasst.

Kostenlose Kreditkarten: Die 16 besten im Vergleich

Der wohl größte Vorteil einer Kreditkarte ist, dass – im Gegensatz zur normalen EC-Karte – euer Konto nicht sofort belastet wird. Die Umsätze werden gesammelt und üblicherweise zu einem vorab definierten Datum, dem Zahlungsziel, vom Konto abgebucht. Auch Ratenzahlungen sind so möglich, indem ihr die Kreditkarte nach und nach ausgleicht, das kann meist via App oder Onlinebanking beantragt und/oder eingestellt werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass Zinsen auf den nicht ausgeglichenen Betrag fällig werden. Manche Kreditkarten bieten auch Bonus-Vorteile, etwa kostenlose Reiseversicherungen oder Cashback-Aktionen.

Besonders im Urlaub kann sie zudem wirklich praktisch sein, da einige der Karten kostenlose Bargeldabhebungen auf der ganzen Welt anbieten und keine Fremdwährungsgebühren nehmen.

Viele Girokonten haben Kreditkarten bereits inklusive oder bieten sie als zusätzliche Option an. Zudem gibt es externe Bankhäuser, die ebenfalls Kreditkarten anbieten. Für die Nutzung einer Kreditkarte wird oft eine monatliche oder jährliche Grundgebühr fällig, teilweise sind sie aber auch kostenlos – in unserer Übersicht beschränken wir uns auf Angebote ohne Grundgebühren. Zinsen werden hier natürlich trotzdem fällig, unsere Bezeichnung „kostenlos“ bezieht sich auf die Tatsache, dass diese keine Grundgebühren beinhalten.

Kostenlose Kreditkarten auf einen Blick

Hanseatic Kreditkarte Bank Norwegian Deutschland Kreditkarte Barclays Kreditkarte TF Bank Mastercard Gold Amex Blue Kreditkarte Klarna Kreditkarte Consors Finanz Mastercard Santander BestCard Basic awa7 Advanzia Mastercard Netkredit24 Extra Karte bunq Targobank Online Classic Karte Amazon Kredikarte Weitere Details Bezahlsystem Visa Visa Visa Visa Mastercard American Express Visa Mastercard Visa Visa Mastercard Visa Mastercard - Visa Visa Kreditrahmen max. 10.000 € max. 10.000 € ab 2.500 € max. 10.000 € bonitätsabhängig bonitätsabhängig bonitätsabhängig max. 5.000 € bonitätsabhängig - max. 5.000 € max. 3.000 € max. 1.000 € bonitätsabhängig bonitätsabhängig - Startguthaben 25 € 25 € mind. 10 € kostenlos Bargeld abheben im Inland ab 300 €, sonst 3,95 € pro Abhebung Monatlich 4 gebührenfreie Bargeldabhebungen kostenlos Bargeld abheben im Ausland ab 300 €, sonst 3,95 € pro Abhebung Monatlich 4 gebührenfreie Bargeldabhebungen Fremdwährungsgebühren 1,50% vom Kartenumsatz 2.99% 2,99 % 1,50 % Kontaktlos bezahlen Google & Apple Pay Nur Apple Pay Nur Google Pay Cashback-Programm Reiserücktrittsversicherung Auslandsreise-Krankenversicherung Verfügbar bei Hanseatic Bank Bank Norwegian Deutschland Kreditkarte Barclays TF Bank American Express Klarna Consors Santander Awa7 Advanzia Netkredit24 Extra Karte bunq Targobank Amazon

Hanseatic Genial Card

Auch die Visa-Kreditkarte der Hanseatic Bank ist dauerhaft kostenlos. Mit der Genial Card von Hanseatic ist es möglich, weltweit gebührenfrei Geld abzuheben. Euer bestehendes Girokonto lässt sich ganz einfach mit der Kreditkarte verknüpfen, Google Pay und Apple Pay sind ebenfalls kompatibel. Ein Cashback-Programm gibt es obendrauf und so könnt ihr euch bei Reisepartnern bis zu 5 Prozent Cashback sichern.

Fazit: Wir können die Kreditkarte von Hanseatic uneingeschränkt empfehlen. Besonders, da auch bei dieser Karte keinerlei Gebühren für das Abheben von Bargeld oder Bezahlen in Fremdwährung anfallen und sie dauerhaft kostenlos ist.

Bank Norwegian

Die Visa-Kreditkarte der Bank Norwegian ist eine dauerhaft kostenlose Kreditkarte, die ihr mit eurem eigenen Girokonto verbinden könnt. Ihr bezahlt weltweit gebührenfrei und auch Geld abheben ist völlig kostenlos. Ihr könnt die Karte mit Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay und auch Garmin Pay verbinden. Zusätzlich dazu bekommt ihr bei dieser Kreditkarte auch kostenlose Reiseversicherungen inklusive. Mit dabei sind eine Reiserücktrittsversicherung, eine Gepäckversicherung, eine Auslandsreisekrankenversicherung für Reisen bis 90 Tage und eine Reise-Unfallversicherung. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 50 Prozent des Reisepreises mit der Norwegian Visa bezahlt habt. Zusätzlich dazu könnt ihr euch gerade einen 10 Euro Willkommensbonus sichern.

Fazit: Wir können die Visa-Kreditkarte der Bank Norwegian uneingeschränkt empfehlen, da keinerlei Gebühren für das Abheben oder das Bezahlen anfallen, sie kostenlos und eine Reiseversicherung inklusive ist.

Deutschland Kreditkarte

Die Deutschland Kreditkarte wird auch von der Hanseatic Bank herausgegeben und ist ebenfalls dauerhaft kostenlos. Auch mit dieser Visa-Kreditkarte ist es möglich, weltweit gebührenfrei Geld abzuheben. Ein neues Girokonto ist nicht notwendig, die Kreditkarte lässt sich mit einem bestehenden Girokonto verknüpfen. Google Pay und Apple Pay sind ebenfalls kompatibel. Ein Cashback-Programm gibt es ebenfalls und gleicht dem der Genial Card.

Fazit: Wir können die Deutschland Kreditkarte der Hanseatic Bank ebenfalls uneingeschränkt empfehlen. Da auch bei dieser Karte keinerlei Gebühren für das Abheben von Bargeld oder das Bezahlen in Fremdwährung anfallen und sie dauerhaft kostenlos ist.

Barclays Visa-Kreditkarte

Die Visa-Karte von Barclays, früher Barclaycard, ist eine gute kostenlose Kreditkarte. Ihr bezahlt, sofern ihr die Ratenzahlung aktiviert, dauerhaft keine Grundgebühr. Neu ist (Stand Mai 2024) allerdings, dass ihr 2 Euro im Monat bezahlen müsst, wenn ihr eure Rechnungen komplett zurückzahlen möchtet und keine Ratenzahlung aktiviert. Deswegen rutscht die Karte in unserem Ranking weiter runter.

Die Abrechnung erfolgt über euer bereits bestehendes Girokonto, das ihr einfach mit der Karte verknüpfen könnt. Ihr könnt mit der Barclays Visa außerdem weltweit kostenlos bezahlen und Bargeld abheben. Der einzige Haken ist, dass ihr mindestens 50 Euro abheben müsst, da hierfür keine Gebühren dafür verlangt werden, ist das in unseren Augen vernachlässigbar. Auch kontaktloses Bezahlen via Apple Pay und Google Pay funktioniert problemlos.

Fazit: Die Barclays Visa lohnt sich besonders dann, wenn ihr vorhabt eure Käufe in Raten abzubezahlen und viel reist, da ihr weltweit gebührenfrei Geld abheben und mit der Karte bezahlen könnt.

TF Bank Mastercard Gold

Auch bei der Mastercard-Kreditkarte Gold der TF Bank entfällt die Grundgebühr dauerhaft. Weltweit gebührenfrei Geld abheben und ohne zusätzliche Kosten in Fremdwährungen zahlen ist auch hier möglich. Apple Pay und Google Pay werden ebenso unterstützt wie bequemes Onlinebanking. Es gibt zwar kein Cashback-Programm, allerdings bekommt ihr hier eine Reiseversicherung inklusive, die euch einen Stornierungsschutz, einen Flugverspätungsschutz, einen Schutz für verlorenes Gepäck und einen Unfallschutz inklusive bietet. Bis zu 4 mitreisende Familienmitglieder sind ebenfalls versichert.

Fazit: Besonders die Reiseversicherung, die bei dieser Mastercard inklusive ist, macht diese kostenlose Kreditkarte sehr attraktiv für Vielreisende.

Amex Blue American Express-Kreditkarte

Für die Amex Blue Kreditkarte zahlt ihr dauerhaft keine Jahresgebühr. Außerdem braucht ihr auch kein extra Konto zu eröffnen und verbindet das Kreditkartenkonto ganz einfach mit eurem bereits bestehenden Girokonto. Die Kreditkarte ist zu Apple Pay kompatibel. American Express verspricht außerdem einen Zugang zu speziellen Deals, exklusiven Events und Tickets. Die Nachteile sind allerdings nicht zu vernachlässigen. Ihr zahlt sehr hohe Gebühren, wenn ihr Bargeld abheben möchtet. Sowohl im In- als auch im Ausland müsst ihr dafür 4 Prozent oder aber mindestens 5 Euro bezahlen. Auch die Fremdwährungsgebühr schlägt mit 2 Prozent zu Buche und wenn ihr am Membership-Rewards-Programm teilnehmen möchtet, kostet das zusätzliche 30 Euro im Jahr. Ein weiterer Nachteil: Die Akzeptanz von Amex-Kreditkarten ist in Deutschland nicht so hoch wie die von Visa und Mastercard.

Fazit: Falls ihr lediglich auf der Suche nach einer Kreditkarte seid, die ihr im EU-Inland zum kontaktlosen Bezahlen nutzt, lohnt sich die Amex Blue, da ihr durch das 25 Euro Startguthaben einen kleinen Gewinn macht. Unterm Strich sind aber vor allem wegen der geringen Akzeptanz von American Express andere Kreditkarten empfehlenswerter.

Klarna

Bei der Visa-Kreditkarte von Klarna fallen ebenfalls keine Jahres- oder Fremdwährungsgebühren an. Ihr könnt euer eigenes Girokonto mit der Karte verknüpfen, habt die Möglichkeit, Apple Pay und Google Pay zu nutzen. Auch hier zahlt ihr keine Fremdwährungsgebühren. Die kostenlose Klarna-App ist zudem sehr übersichtlich. Ein Negativpunkt ist, dass eine Bargeldabhebung nicht möglich ist, die Klarna Kreditkarte ist eine reine Bezahlkarte.

Fazit: Sofern ihr kein Bargeld mit ihr abheben müsst und eure Kreditkarte sowieso nur zum bargeldlosen Bezahlen nutzt, ist die Kreditkarte von Klarna eine gute Option.

Die besten kostenlosen Kreditkarten sind von Visa

Besonders die zwei Kreditkarten Genial Card und die Deutschland Kreditkarte der Hanseatic Bank, können wir, uneingeschränkt empfehlen. Diese eignen sich vor allem für Leute, die häufiger im EU-Ausland unterwegs sind und in einer fremden Währung bezahlen und Geld abheben müssen, da bei allen Diensten keinerlei Kosten anfallen.

