Kostenloser Lesestoff: Diese 17 E-Books solltet ihr euch sofort schnappen

Heute gratis bei Amazon: E-Books über Wilde Wölfe, erste Küsse, FBI-Thriller, Herbstkrimi, Geheimnisse und Gemeinheiten. Außerdem gibt’s glutenfreie Pasta-Rezepte, für italienischen Genuss ohne Reue.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:07 Uhr

Das Gegenteil von wild (Clover Park: Die O’Hare-Familie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:30 Uhr

Vermieter küsst man nicht (Clover Park: Die Reynolds-Marino-Familie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:30 Uhr

Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:10 Uhr

Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:12 Uhr

Seventeen Butterflies Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:14 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:31 Uhr

Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:04 Uhr

Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:14 Uhr

Enya - Windsbraut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:17 Uhr

Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:18 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:10 Uhr

Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht – mit Schutzknoten, Leuchtturm-Hinweisen und Karamell-Gewürz-Charms (Moonmist Bay – Tee & Talismane 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:15 Uhr

„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:16 Uhr

Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:17 Uhr

Die Tiefe unter Grabenfels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:18 Uhr

Anzeige

Essen, Trinken und Genießen

Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:09 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:29 Uhr

Dublin, Georgia: James Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:06 Uhr

Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:34 Uhr

Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat’s noch drauf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:31 Uhr

Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:32 Uhr

Alia Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:00 Uhr

Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:25 Uhr

Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:48 Uhr

Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:32 Uhr

Anahera: Die Erbin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:46 Uhr

Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:45 Uhr

Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:43 Uhr

Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:26 Uhr

Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:48 Uhr

Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:35 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.