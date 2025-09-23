Kostenloser Lesestoff: Diese 17 E-Books solltet ihr euch sofort schnappen

Heute gratis bei Amazon: E-Books über Wilde Wölfe, erste Küsse, FBI-Thriller, Herbstkrimi, Geheimnisse und Gemeinheiten. Außerdem gibt’s glutenfreie Pasta-Rezepte, für italienischen Genuss ohne Reue.
Die nachfolgenden Bücher sind
Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:07 Uhr
Das Gegenteil von wild
(Clover Park: Die O’Hare-Familie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:30 Uhr
Vermieter küsst man nicht
(Clover Park: Die Reynolds-Marino-Familie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:30 Uhr
Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:10 Uhr
Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:12 Uhr
Seventeen Butterflies
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:14 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:31 Uhr
Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:04 Uhr
Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:14 Uhr
Enya - Windsbraut
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:17 Uhr
Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:18 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:10 Uhr
Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht –
mit Schutzknoten, Leuchtturm-Hinweisen und Karamell-Gewürz-Charms (Moonmist Bay – Tee & Talismane 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:15 Uhr
„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:16 Uhr
Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:17 Uhr
Die Tiefe unter Grabenfels
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:18 Uhr
Essen, Trinken und Genießen
Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:09 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:29 Uhr
Dublin, Georgia: James
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:06 Uhr
Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:34 Uhr
Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat’s noch drauf
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:31 Uhr
Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:32 Uhr
Alia
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:00 Uhr
Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:25 Uhr
Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:48 Uhr
Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:32 Uhr
Anahera: Die Erbin
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:46 Uhr
Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:45 Uhr
Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:43 Uhr
Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten.
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:26 Uhr
Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:48 Uhr
Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:35 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
