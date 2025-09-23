Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Kostenloser Lesestoff: Diese 17 E-Books solltet ihr euch sofort schnappen

Kostenloser Lesestoff: Diese 17 E-Books solltet ihr euch sofort schnappen

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Heute gratis bei Amazon: E-Books über Wilde Wölfe, erste Küsse, FBI-Thriller, Herbstkrimi, Geheimnisse und Gemeinheiten. Außerdem gibt’s glutenfreie Pasta-Rezepte, für italienischen Genuss ohne Reue.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1)
Liebe beim ersten Kuss (Die Liebe kommt zuerst 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:07 Uhr
Das Gegenteil von wild
Das Gegenteil von wild
(Clover Park: Die O’Hare-Familie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:30 Uhr
Vermieter küsst man nicht
Vermieter küsst man nicht
(Clover Park: Die Reynolds-Marino-Familie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:30 Uhr
Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1)
Uptown Liar: Knisternde Secret Baby Romance mit Geheimnissen (Rebels and Milliardaires 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:10 Uhr
Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der
Wildflower Lock: Neue Ufer: Der Beginn einer BRANDNEUEN Serie von Hannah Lynn, Bestsellerautorin der
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:12 Uhr
Seventeen Butterflies
Seventeen Butterflies
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:14 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human
Humanity: Tödliches Upgrade - Folge 1: Ein spannender Tech-Thriller um KI und Nanotechnologie (Human
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:31 Uhr
Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1)
Winterrand: Ein Werwolf-Romanze-Reverse-Harem-Roman (Der Purpurne Winter 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:04 Uhr
Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1)
Jaxson (River Pack Wolves, Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:14 Uhr
Enya - Windsbraut
Enya - Windsbraut
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:17 Uhr
Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1)
Wild Game (Wilding Pack Wolves, Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:18 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1)
Komm näher (Ein Hannah-Mercy-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:10 Uhr
Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht –
Kürbis, Groll und Herbstgeflüster: Ein herbstlicher Cozy-Krimi im Laternenlicht –
mit Schutzknoten, Leuchtturm-Hinweisen und Karamell-Gewürz-Charms (Moonmist Bay – Tee & Talismane 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:15 Uhr
„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“
„Das Haus, in dem keiner schläft“: „Ein Psychothriller über Angst, Schweigen und Erlösung“
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:16 Uhr
Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v
Die Bank am Fluss: Ein britischer Cosy-Krimi mit einer Gedenkbank, Gemeindegenehmigungen und einer v
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:17 Uhr
Die Tiefe unter Grabenfels
Die Tiefe unter Grabenfels
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:18 Uhr
Anzeige

Essen, Trinken und Genießen

Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt
Das Kochbuch für glutenfreie italienische Pasta 2025: Authentische und köstliche Rezepte für perfekt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:09 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2)
Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:29 Uhr
Dublin, Georgia: James
Dublin, Georgia: James
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:06 Uhr
Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:34 Uhr
Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat’s noch drauf
Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat’s noch drauf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:31 Uhr
Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1)
Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:32 Uhr
Alia
Alia
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:00 Uhr
Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1)
Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:25 Uhr
Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass
Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:48 Uhr
Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer
Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:32 Uhr
Anahera: Die Erbin
Anahera: Die Erbin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:46 Uhr
Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr
Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 09:45 Uhr
Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E
Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 05:43 Uhr
Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten.
Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:26 Uhr
Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1)
Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 04:48 Uhr
Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller
Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 06:35 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige