Kostet keine 190 Euro: Aktuelles Samsung-Handy mit großem Akku besonders günstig zu haben

Samsung hat das Galaxy A26 erst Anfang März 2025 offiziell vorgestellt und kurze Zeit später ohne große Aktion auf den Markt gebracht. Bereits nach einigen Wochen ist von der unverbindlichen Preisempfehlung nichts mehr zu sehen. Das sowieso schon günstige Handy bekommt ihr jetzt für unter 200 Euro.

Samsung Galaxy A26 im Preisverfall

Mit einem Preis von 299 Euro war das Samsung Galaxy A26 schon nicht wirklich teuer. Doch nur wenige Wochen auf dem Markt und die unverbindliche Preisempfehlung ist bereits Geschichte. Amazon haut den Smartphone-Geheimtipp aktuell für deutlich unter 200 Euro raus (bei Amazon anschauen). Da kann die Konkurrenz preislich nicht mithalten:

Vor- und Nachteile des Samsung Galaxy A26

Ihr bekommt eine solide Ausstattung, mit der ihr alles machen könnt, was im Alltag so anfällt.

Im Gegensatz zum Galaxy A56 und A36 hat Samsung den microSD-Slot hier nicht entfernt. Ihr könnt den Speicher des Galaxy A26 also weiterhin erweitern.

Das Handy lädt mit maximal 25 Watt, während das Galaxy A56 und A36 schon mit 45 Watt laden.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A26?

Im Grunde genommen für alle, die ein solides Samsung-Smartphone suchen, das eine hohe Laufzeit bietet, ein großes Display besitzt und eine stabile Ausstattung aufweist. Ihr bekommt beim Galaxy A26 einen 5.000-mAh-Akku, ein 6,7-Zoll-Display, das bis zu 1.000 Nits hell werden kann, und auch sonst eine gute Ausstattung, die für so gut wie jeden reichen dürfte.

Genau wie das Galaxy A56 und Galaxy A36 ist das Galaxy A26 nach IP67 wasserdicht und gegen Staub geschützt. Das findet ihr in der Preisklasse so gut wie nie. Insgesamt ein tolles Handy, das zudem über eine lange Update-Garantie von sechs Jahren verfügt. Besser geht es in dem Preisbereich aktuell kaum.

Gut und günstig Wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ein Smartphone empfehlen soll, das eine solide Ausstattung bietet und unter 200 Euro kostet, dann ist es das Galaxy A26 5G. Soll es noch günstiger sein, dann empfehle ich das Galaxy A16 5G. Peter Hryciuk

So finden wir die besten Schnäppchen

