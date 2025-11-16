Kraftpaket im Mini-Format: Dieses winzige Ladegerät macht klobige Netzteile überflüssig

Bei Amazon ist aktuell ein Ladegerät vom Hersteller Anker zum stark vergünstigten Preis erhältlich, das sich durch eine sehr kompakte Bauweise bei gleichzeitig starker Ladeleistung auszeichnet. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Nano-3-Ladegerät von Anker ist ein sehr kompaktes Netzteil, das laut Herstellerangaben dank der verwendeten GaN-Technologie etwa 70 Prozent kleiner ausfällt als andere, handelsübliche Ladegeräte mit gleicher Leistung. Trotz seiner geringen Größe liefert der Charger eine Leistung von 30 Watt und ist bei Amazon derzeit zum Sparpreis von nur 12,99 Euro statt 19,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker Nano-3-Ladegerät, 30 Watt Statt 19,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2025 13:43 Uhr

Was leistet das Nano-3-Ladegerät von Anker?

Sehr kompakte Größe

Gute Leistung

Recht hohe Wärmeentwicklung

Außer der Möglichkeit, Ladegeräte mit kompakten Abmessungen zu bauen, führt die beim Nano-3-Ladegerät von Anker verwendete GaN-Technologie zu einer reduzierten Wärmeentwicklung bei erhöhter Effizienz. Mit der Active-Shield-2.0-Technologie wird außerdem ein Verfahren angewendet, das an das Ladegerät angeschlossene Geräte per intelligenter Temperaturüberwachung vor Überhitzung schützt.

Für aktuelle iPhones und Samsung-Smartphones unterstützt das Nano-3-Ladegerät die Super-Fast-Charging-Technologie für schnelles Aufladen. Aber auch Tablets können mit dem Anker-Ladegerät in hohen Geschwindigkeiten aufgeladen werden: So nimmt das Laden eines Pad Air der fünften Generation zu 50 Prozent laut Herstellerangaben nur 45 Minuten in Anspruch.

Anker Nano-3-Ladegerät, 30 Watt jetzt ab 12,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2025 13:43 Uhr

Für wen lohnt sich das Nano-3-Ladegerät von Anker?

Das Nano-3 von Anker ist für alle lohend, die ein sehr kompaktes Ladegerät suchen, das trotzdem eine robuste Leistung bietet. Zufrieden zeigen sich mit dem Anker-Charger auch die bisherigen Käfer bei Amazon, denn diese vergaben als Bewertung im Schnitt 4,8 von 5 Sternen bei über 9.000 Bewertungen.

Dabei erwähnen die Rezensenten besonders die kompakte Größe, die starke Leistung und die Zuverlässigkeit des Anker-Ladegeräts. Kritische Stimmen gibt es jedoch zur Wärmeentwicklung, die laut manchen Rezensenten trotz vorhandener Technologien zur Reduktion doch recht hoch ausfällt.

