Kraftspender im Taschenformat: Amazon haut kompakte Powerbank zum Aktionspreis raus

Bei Amazon ist aktuell eine besonders kompakte Powerbank des Herstellers Anker zum Aktionspreis zu haben. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die "Nano"-Powerbank von Anker passt aufgrund ihres kompakten Designs problemlos in jede Hosentasche. Das Gerät bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und eine Leistung von 22,5 Watt. Die Powerbank verfügt über einen faltbaren USB-Konnektor, der euch eure Geräte aufladen lässt, ohne dass ihr ein Kabel benötigt. Gleichwohl liegt dem Gerät ein USB-C-Kabel mit 60 Zentimeter Länge bei. Aktuell bekommt ihr die kompakte Powerbank bei Amazon für nur 18,99 Euro statt 23,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker Nano-Powerbank, 5000mAh Statt 23,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 07:39 Uhr

Anzeige

Was leistet die Nano-Powerbank von Anker?

Sehr kompakte Größe

Robuste Verarbeitung

Integrierter USB-C-Konnektor

USB-C-Kabel beiliegend

Nicht allzu hohe Ladegeschwindigkeit

Die Nano-Powerbank von Anker ist unter anderem mit dem iPhone 15, der Samsung Galaxy S22 / 23- Serie, der Note 20 / 10-Serie, Huawei-Geräten sowie iPad Pro / Air und AirPods kompatibel. Für die Ladeleistung des Geräts von 22,5 Watt sorgt die integrierte Power-IQ-3.0-Technologie. Bei der Herstellung der Powerbank wurde Wert auf ein umweltbewusstes Design gelegt, weshalb das Gerät zu 75 Prozent aus wiederverwerteten Materialien von Verbraucherabfällen (PCR-Materialien) besteht.

Anzeige

Für wen lohnt sich die Nano-Powerbank von Anker?

Zu empfehlen ist die Nano-Powerbank von Anker jedem, der eine kompakte und gleichwohl leistungsstarke Powerbank für das Aufladen seines Smartphones oder anderer Geräte sucht. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon zeigten sich überzeugt von der kompakten Powerbank, denn diese vergaben im Schnitt 4,2 von 5 Sternen bei über 11.000 Bewertungen. Positiv erwähnt werden von den Rezensenten unter anderem das kompakte und robuste Design sowie die Möglichkeit des Ladens über den USB-Konnektor.

Allerdings gibt es unter den Rezensenten auch kritische Stimmen bezüglich der Ladegeschwindigkeit und der Kapazität der Powerbank. Im Falle der Kapazität ist allerdings zu bedenken, dass diese angesichts der sehr kompakten Größe der Powerbank naturgemäß nicht allzu hoch ausfällt.

Anker Nano-Powerbank, 5000mAh jetzt ab 18,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 04:30 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.