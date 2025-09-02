Kreative Folien gestalten: So dreht und spiegelt man Bilder in PowerPoint

In PowerPoint lassen sich Bilder, Cliparts, Grafiken und Objekte horizontal und vertikal spiegeln.

In PowerPoint ein Bild zu spiegeln ist eine einfache Möglichkeit, um kreative Effekte zu erzielen oder Grafiken besser in eine Folie einzupassen. Oft wird diese Funktion genutzt, wenn ein Objekt optisch in eine bestimmte Richtung zeigen oder mit anderen Elementen harmonieren soll.

So spiegelt ihr ein Bild in PowerPoint

Zuerst fügt ihr das gewünschte Bild in die Präsentation ein. Das gelingt über den Reiter „Einfügen“ → „Bilder“. Wählt die gewünschte Datei aus, und das Bild erscheint auf der Folie. Nun markiert ihr es mit einem einfachen Klick. Sobald das Bild ausgewählt ist, erscheint in der Menüleiste oben der zusätzliche Reiter „Bildformat“ (in älteren Versionen auch „Format“ genannt).

Hier findet ihr im Bereich „Anordnen“ die Option „Drehen“. Klickt auf das kleine Dreieck-Symbol, damit sich ein Dropdown-Menü öffnet. Wählt hier entweder „Horizontal spiegeln“ oder „Vertikal spiegeln“, je nachdem, ob das Bild seitlich oder kopfüber gespiegelt werden soll. Sofort wird das Bild entsprechend angepasst.

Wählt das Bild, Clipart oder Objekt aus, das ihr spiegeln möchtet. Klickt auf das Menü Start und rechts auf die Schaltfläche Anordnen. Im aufklappenden Menü wählt ihr unter „Objekte positionieren“ den Eintrag „Drehen“ aus. Hier könnt ihr euer Bild „Horizontal spiegeln“ oder „Vertikal umdrehen“.

Möchtet ihr die Ausrichtung noch individueller steuern, könnt ihr zusätzlich die Funktion „Weitere Drehungsoptionen“ nutzen. Dort gebt ihr Grad-Zahlen ein, um ein Bild exakt zu drehen und mit Spiegelungen zu kombinieren.

PowerPoint-Objekt per Maus spiegeln

Noch schneller könnt ihr das Bild mithilfe der Maus spiegeln:

Klickt mit der Maus das Objekt an. Haltet auf einen Ankerpunkt in der Ecke gedrückt. Zieht den Punkt über das Bild auf die andere Seite, um es zu spiegeln.

Die beiden Methoden funktionieren mit allen Bildarten.

Achtet aber darauf, dass Text in Bildern beim Spiegeln schwer lesbar oder sogar unbrauchbar wird. In solchen Fällen empfiehlt es sich, den Text separat einzufügen, anstatt das komplette Bild zu spiegeln.

An anderer Stelle zeigen wir euch, wie man Bilder in Powerpoint transparent machen kann.

