Kreative Tricks fürs Solarmodul: Wie viel Extra-Leistung ist möglich?

Ein Balkonkraftwerk mit zwei Modulen produziert etwa 900 kWh im Jahr. Wem das nicht genug ist, der kann mit diesen Tricks die Erträge steigern.

Trick 1: Mit Reflektoren bis zu 30 Prozent mehr Leistung

Es gibt eine ganz einfache Formel bei Balkonkraftwerken: Je mehr Licht auf die Solarzellen fallen, desto mehr Strom können sie produzieren. Doch woher soll man noch mehr Licht nehmen? Schließlich stehen die Module im besten Fall bereits in der prallen Sonne. Das Zauberwort heißt Reflektoren. Mit ihrer Hilfe könnt ihr die Lichtstrahlen von anderen Stellen auf die Module umleiten und so die Leistung erhöhen.

Allerdings gibt es dafür kein Universalzubehör, sondern ihr müsst ein wenig kreativ werden und Lust am Basteln mitbringen. Als Reflektor kann theoretisch alles dienen, was hell ist und Licht zurückwirft. Von Spiegeln über weiße Kieselsteine bis zu Styroporplatten ist alles möglich.

Wir empfehlen:

Mylarfolien: Das sind dünne, reflektierende Kunststofffolien aus Polyester (meist PET), die für ihre hohe Reißfestigkeit, Stabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien bekannt sind. In Gewächshäusern nutzt man sie, um mehr Licht auf Pflanzen zu werfen und ihr Wachstum zu stimulieren.

Rettungsdecken: Rettungsdecken gehören in jeden Erste-Hilfe-Koffer, ihre silbernen Seiten eignen sich aber auch als Reflektor. Zudem sind sie reiß- und wasserfest.

Beides bekommt ihr bereits für wenige Euro. Lediglich müsst ihr sie gut befestigen bzw. beschweren, da sie der Wind sonst wegwehen kann. Zudem halten sie nicht für die Ewigkeit. Zwar amortisieren sie sich schnell durch den Mehrertrag und ihre geringen Kosten, dennoch müsst ihr sie hin und wieder austauschen.

Doch wie müsst ihr die Reflektoren positionieren, um die maximale Leistung zu bekommen? Hierfür gibt es zwei Ansätze.

Reflektoren für die Vorderseite eines PV-Moduls

Um mithilfe von Reflektoren mehr Licht auf die Vorderseite eines Solarmoduls zu werfen, spielen zwei Faktoren eine Rolle:

Welche Möglichkeiten bietet euer Aufstellort? Zu welcher Uhrzeit soll euer Solarmodul mehr Strom produzieren?

Bei der ersten Frage sind Hausbesitzer klar im Vorteil. Denn Wohnungsmieter haben zumeist keine Möglichkeit, außerhalb des eigenen Balkons einen Reflektor aufzubauen. Auf dem eigenen Grundstück hingegen gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht steht ein Schuppen gegenüber der Module oder ihr könnt einen Zaun zum Aufspannen nutzen.

Hängen die Solarmodule an einem Balkon, könnt ihr von unten versuchen noch mehr Licht darauf zu werfen. Hier müsst ihr einfach mal experimentieren. Habt dabei immer die App eures Balkonkraftwerks parat und vergleicht die Stromproduktion mit und ohne Reflektor. So könnt ihr euch an den besten Ort herantasten.

Da die Sonne im Verlauf des Tages über den Himmel wandert, wird euer Reflektor aber nur zu bestimmten Uhrzeiten Licht auf die Module werfen. Danach wandert der Lichtstrahl weiter. Daher solltet ihr euch überlegen, zu welchen Uhrzeiten ihr den Leistungsbooster benötigt.

Empfehlen würden wir die Morgen- und Abendstunden, da dann generell weniger produziert, aber im Haushalt mehr benötigt wird. Zudem erhitzen sich die Solarmodule in der Mittagssonne extrem und verlieren dabei an Wirkungsgrad. Ein Reflektor verstärkt den Effekt. Abends und morgens herrschen aber niedrigere Temperaturen, die die Module ein wenig kühlen.

Alternativ hilft ein Reflektor auch bei Verschattungen. Wenn etwa ein Baum um 14 Uhr die Solarmodule verdunkelt, könnt ihr durch einen Reflektor das Licht von einer anderen Stelle auf die Solarzellen werfen. So überbrückt ihr die Ausfallzeit.

Und wie viel Mehrertrag ist dadurch möglich? Die Photovoltaik-Experten Dr. Andreas Schmitz und Prof. Dr. Martin Hundhausen haben in einem Video den Selbstversuch gemacht. Mithilfe einer Mylarfolie konnte Schmitz die Modulleistung um bis zu 30 Prozent steigern. Dieser Wert wird allerdings nur erreicht, wenn die Reflexion direkt auf das Modul trifft.

Hinweis: Wenn die Sonne wandert, kann reflektiertes Licht auf Nachbargebäude fallen und die Anwohner stören. Baut euren Reflektor so auf, dass das nicht passieren kann.

Reflektoren für die Rückseite eines PV-Moduls

Heutzutage sind Balkonkraftwerke fast immer mit bifazialen Solarmodulen ausgestattet. Diese Module haben sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite eine Glasfläche. Das macht sie nicht nur besonders widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse, sondern ermöglicht auch, dass die Rückseite zusätzlich Strom produzieren kann. Allerdings erreicht die Rückseite meist nur wenig diffuses Licht, weshalb der tatsächliche Mehrleistung in der Praxis oft nur bei rund fünf Prozent im Vergleich zu herkömmlichen, einseitigen Modulen liegt.

Um die Stromausbeute weiter zu steigern, könnt ihr Reflektoren sowohl unterhalb der Module als auch an der dahinterliegenden Hauswand anbringen. Oft reicht es auch schon, wenn ihr die Module ohne Reflektor vor eine helle Hauswand aufstellt. Prof. Hundhausen hat gemessen, dass auf diese Weise bereits 10 Prozent mehr Leistung möglich sind.

Mit Reflektoren lässt sich die Leistung theoretisch bis zu 30 Prozent steigern, womit Balkonkraftwerk-Händler auch gerne werben. Doch in der Praxis ist so ein Wert nur schwer zu erreichen. Rechnet am besten mit maximal 20 Prozent.

Trick 2: Mit Solartracker bis zu 40 Prozent mehr Leistung

Balkonkraftwerke haben ein Problem: Da die Sonne im Verlauf des Tages über den Himmel wandert, sind die PV-Module nur eine kurze Zeit des Tages optimal ausgerichtet. Während ihr freistehende Module noch händisch nachjustieren könnt (zum Beispiel mit dem Jahreszeitenwechsel), haben Balkonmodule da nur wenig Spielraum. Selbst angewinkelt erreichen sie oft nur 70 Grad – ideal wären aber 20 bis 30 Grad. Hier geht also eine Menge potenzieller Energie verloren.

Dieses Problem lässt sich jedoch mit einem Solar Tracker lösen. Er erkennt mithilfe eines Lichtsensors, wo die Sonne steht, und richtet das Modul entsprechend aus. Das passiert völlig automatisch, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst.

Allerdings gibt es nicht allzu viele Modelle auf dem Markt. Für einen Balkon haben wir nur den Solar Tracker von EcoFlow gefunden. Ein Vergleichstest vom YouTube-Kanal campingberichte (siehe folgendes Video) hat allerdings gezeigt, dass er gut funktioniert und die Leistung bis zu 40 Prozent steigerte. Ein guter Wert, auch wenn der Tracker nicht die von EcoFlow versprochenen 60 Prozent schaffte.

Das Gute an dem Solar Tracker von Ecoflow: Ihr könnt ihn auch freistehend auf einem Flachdach oder im Garten verwenden. Das ist gerade in den Wintermonaten praktisch, da dann die Sonne tief steht und die Module sich entsprechend anpassen können.

Es gibt nur einen großen Haken: Der Tracker kostet aktuell 335 Euro für ein Solarmodul und 479 Euro für zwei Solarmodule (Stand: August 2025). Das System ist also recht teuer, kann sich aber bei einer guten Ausbeute in etwa 5 bis 7 Jahren amortisieren.

Ein Lichtsensor am Rahmen erkennt, wo die Sonne steht. Bei Wind fährt sich das System ein. (© EcoFlow)

Fazit: Mit ein paar Kniffen zur maximalen Leistung

Wer die Leistung seines Balkonkraftwerks steigern will, hat dafür zwei Hauptoptionen. Die günstigste und kreativste Methode sind Reflektoren. Mit ein paar Euro und etwas Bastelarbeit könnt ihr die Leistung um bis zu 30 Prozent steigern, indem ihr die Sonnenstrahlen gezielt auf die Module lenkt.

Wer bereit ist, mehr zu investieren, kann auf einen Solartracker setzen. Dieses automatische System richtet die Module immer optimal nach der Sonne aus und kann die Stromausbeute um bis zu 40 Prozent erhöhen. Allerdings sind die Anschaffungskosten deutlich höher und die Auswahl an Modellen ist noch begrenzt. Beide Tricks zeigen: Mit dem richtigen Kniff lässt sich die Stromausbeute eures Balkonkraftwerks merklich steigern.

Quelleninformation: Dr. Andreas Schmitz gilt als führender Experte für Balkonkraftwerke in Deutschland und setzt sich unter anderem im Bundestag für die Interessen der Arbeitsgemeinschaft Balkonkraftwerk (BLK) ein. Im Gegensatz dazu liegen für Solartracker bisher nur wenige umfassende Tests oder Untersuchungen vor, abgesehen von den hier erwähnten Beispielen.