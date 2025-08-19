Kreuzworträtsel: Dateiendung für Textdateien (mit 3 Buchstaben)

Wie ist die Lösung für „Dateiendung für Textdateien mit 3 Buchstaben“? Wir zeigen euch alle bekannten Text-Dateiendungen und welche wahrscheinlich die gesuchte Lösung ist.

Dateiendung für Textdateien (mit 3 Buchstaben)

Frage: Dateiendung für Textdateien?

Lösungen Länge TXT 3 DOC 3 RTF 3 PDF 3 INI 3 ODT 3 docx 4

Sehr wahrscheinlich ist die Lösung entweder TXT oder DOC. PDF und RTF sind auch noch relativ bekannt. INI, ODT oder DOCX sind unwahrscheinlicher.

Dateiendung für Textdateien: Die richtige Lösung

Immer wieder taucht die Frage nach der „Dateiendung für Textdateien“ auf. Wer hier ins Grübeln kommt, sollte sich ein wenig mit den Grundlagen von Computern und Dateiformaten beschäftigen.

Textdateien sind eine der ältesten und einfachsten Formen digitaler Dokumente. Sie enthalten reinen Text, also Zeichen und Buchstaben, ohne spezielle Formatierungen wie Schriftarten oder Bilder. Typisch sind sie für Notizen, einfache Anleitungen oder Konfigurationsdateien in Programmen. Die gängigste und damit auch in Kreuzworträtseln am häufigsten gesuchte Endung lautet .txt. Diese Abkürzung steht schlicht für „Text“ und ist international verbreitet.

Neben .txt existieren jedoch auch andere Endungen, die man kennen sollte. Zum Beispiel .doc oder .docx, die von Microsoft Word genutzt werden. Diese Dateien enthalten neben dem Text auch Layout-Informationen. Ein weiteres Beispiel ist .rtf (Rich Text Format), das Text mit grundlegender Formatierung speichern kann. Für reine Kreuzworträtsel-Antworten ist jedoch meist nur .txt gefragt, da es sich um das einfachste Format handelt.

Ein kleiner Tipp für Rätsellöser: Meist wird in Kreuzworträtseln nach einer dreibuchstabigen Lösung gesucht, sodass man die Endung TXT eintragen kann. Wer das weiß, spart sich langes Nachdenken und kommt schneller zur nächsten Frage.

Praktisch im Alltag: Textdateien mit der Endung .txt lassen sich mit nahezu jedem Programm öffnen – sei es der Editor auf Windows, TextEdit auf macOS oder einfache Apps auf dem Smartphone. Sie sind universell kompatibel und nehmen wenig Speicherplatz ein. Wir zeigen euch auch, wie ihr am Computer eigene Kreuzworträtsel erstellen könnt.