Kriminelle haben es auf Telekom-Kunden abgesehen: Ein falscher Klick und ihr werdet abgezockt

Ein falscher Klick genügt, und schon seid ihr in der Falle: Betrüger tarnen sich als Telekom und drohen mit der Sperrung eurer Telefonnummer.

Eine vermeintlich dringende Warnung der Telekom erreicht derzeit zahlreiche Kunden: Ihre Telefonnummer stehe kurz vor der Sperrung. Doch der Zeitdruck ist nur vorgetäuscht – dahinter verbirgt sich ein perfider Betrugsversuch, der es auf eure Bankdaten abgesehen hat. Die Empfehlung der Experten: Nachricht ignorieren, als Spam melden – und auf keinen Fall auf einen der in der Mail hinterlegten Links klicken. Falls ihr es doch macht, könnte das für Probleme sorgen.

So erkennt ihr die Telekom-Betrugsmasche

Die Masche der Betrüger ist ebenso simpel wie gefährlich: Per E-Mail informieren sie Telekom-Kunden über eine angeblich nicht mehr synchronisierte IBAN im T-Online-Konto. Um eine Sperrung der Telefonnummer zu verhindern, müssten Nutzer innerhalb von 24 Stunden ihre Daten aktualisieren.

Die Verbraucherzentrale warnt eindringlich vor dieser neuen Phishing-Welle (Quelle: Verbraucherzentrale). Die falschen Mails enthalten typische Warnsignale: Eine unpersönliche Anrede, dubiose Absenderadressen und vor allem – Zeitdruck.

So sieht die Fake-Mail der Telekom aus. (© Verbraucherzentrale)

Verbraucherzentrale gibt klaren Ratschlag

Die Experten raten zu erhöhter Wachsamkeit. Besonders wichtig: Klickt niemals auf Links und gebt unter keinen Umständen persönliche oder Bankdaten preis.

Diese Phishing-Attacke reiht sich in eine lange Serie ähnlicher Betrugsversuche ein. Die Kriminellen setzen dabei gezielt auf die Verunsicherung der Kunden und nutzen das Vertrauen in bekannte Marken wie die Telekom aus. Besonders perfide: Die angedrohte Sperrung wichtiger Dienste soll Betroffene zu schnellen, unüberlegten Reaktionen verleiten. Fallt nicht darauf herein!

Falls ihr euch unsicher seid, ob etwas an solchen Meldungen von Diensten dran ist, loggt euch über deren offizielle Webseite ein und prüft dort nach, ob ihr ähnliche Hinweise findet.