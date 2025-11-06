Krise bei der Bahn: Nicht nur die Kunden haben die Nase voll

Das Vertrauen bröckelt auch intern.

Die Bahn hat längst nicht mehr nur mit verspäteten Zügen zu kämpfen. Eine interne Befragung zeigt jetzt, wie stark das Vertrauen der Belegschaft in das eigene Unternehmen mittlerweile gesunken ist. Selbst in der DB-Führungsetage wachsen Zweifel.

Deutsche Bahn: Stimmung im Konzern kippt

Rund 13.000 Mitarbeiter der Bahn haben sich laut Berichten an der Befragung beteiligt. Darin ging es unter anderem um eine Einschätzung zur Zukunftsfähigkeit, zur aktuellen Konzernstrategie und zur Stimmung im Arbeitsumfeld. Das Ergebnis ist deutlich: Nur noch knapp ein Drittel blickt zuversichtlich in die DB-Zukunft. Seit 2022 hat sich der Wert nahezu halbiert.

Auch zentrale Konzernprojekte wie „Starke Schiene“ oder das Sanierungsprogramm S3 überzeugen intern kaum noch jemanden. Der sogenannte „Eisenbahnerstolz“ habe einen historischen Tiefstand erreicht, heißt es. Der Wunsch nach grundlegender Veränderung zieht sich dabei quer durch alle Hierarchieebenen.

DB-Personalvorstand Martin Seiler erkennt in den Zahlen keinen Grund zur Freude, sieht aber einen klaren Handlungsauftrag. Ein Großteil der Mitarbeiter wolle, dass sich etwas ändert (Quelle: n-tv).

Auch DB-Führungskräfte pessimistisch

Die Bahn-Führung zweifelt ebenfalls am eingeschlagenen Kurs. Der Anteil derjenigen in Leitungspositionen, die sich optimistisch zeigen, ist laut der Umfrage rückläufig. Gleichzeitig wächst der Anteil derer, die die Strategie des Unternehmens skeptisch oder gar ablehnend bewerten. Neu ist, dass der Pessimismus auch in den oberen Managementkreisen überwiegt.

Spätestens nach der Umfrage ist klar, dass der Wunsch nach einer Neuausrichtung bei der Bahn nicht nur von außen kommt. Auch intern wächst die Erwartung, dass endlich neue Impulse folgen müssen.

Die Stichprobe zur Stimmung innerhalb der Bahn wurde vor dem Antritt der neuen Chefin Evelyn Palla erhoben. Wie sich ihr Führungsstil auswirkt, ist daher an den aktuellen Zahlen noch nicht abzusehen.