Kühlschrank clever einstellen: So spart ihr Energie

Der Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Doch wisst ihr, wie viel Energie ihr sparen könnt, wenn ihr ein paar einfache Tricks anwendet? Wir zeigen euch, was ihr tun müsst, um dauerhaft Strom und damit Geld zu sparen.

Die optimale Temperatur: sieben Grad reichen

Viele Kühlschränke sind viel zu kalt eingestellt. Laut Ökotest reicht eine Temperatur von sieben Grad im mittleren Fach völlig aus, damit alle Lebensmittel frisch (sofern sie richtig eingeräumt sind) und die Stromkosten möglichst gering bleiben.

Jedes Grad kälter erhöht eure Stromkosten um bis zu sechs Prozent. Sollte euer Kühlschrank keine digitale Temperaturanzeige haben, besorgt euch einfach ein Kühlschrankthermometer.

Lebensmittel clever einräumen und Kühlschrank regelmäßig abtauen

Nicht überall im Kühlschrank herrscht die gleiche Temperatur. Daher solltet ihr ihn nach diesem Prinzip befüllen:

unteres Fach: Fleisch- und Wurstprodukte

mittleres Fach: Milchprodukte

Tür: Eier und Getränke

Gemüsefach: Gemüse und Obst

Bitte beachtet: Vereiste Kühlschränke brauchen bis zu 45 Prozent mehr Strom. Taut deshalb euer Kühlgerät regelmäßig ab. Als Faustregel könnt ihr euch merken, dass sich die Arbeit ab einer etwa fünf Millimeter dicken Eisschicht bereits lohnt.

Warme Speisen erst abkühlen lassen – aber richtig

Am besten stellt ihr nur abgekühlte Lebensmittel in den Kühlschrank, denn gebt ihr noch warme Speisen hinein, muss das Gerät zusätzliche Energie aufwenden, um die eingestellte Temperatur zu halten.

Bei niedrigen Außentemperaturen bietet es sich an, Töpfe oder abgedeckte Schalen erst auf dem Balkon oder auf der Terrasse abkühlen zu lassen. Allerdings solltet ihr Speisen nicht zu lange draußen stehen lassen, da sich sonst vor allem bei milder Witterung Bakterien vermehren können.

Als Richtwert gilt hier: Gerichte maximal ein bis zwei Stunden außerhalb der Kühlung aufbewahren, danach ab damit in den Kühlschrank. So spart ihr Strom und geht zugleich auf Nummer sicher, was die Lebensmittelhygiene betrifft.

Dichtungen prüfen und Energieverluste vermeiden

Aber nicht nur die Temperatur zählt. Prüft unbedingt auch die Dichtungen der Kühlschranktür. Poröse, alte oder beschädigte Gummis lassen nämlich die Kälte entweichen und sorgen dafür, dass der Kompressor häufiger anspringt. Das ist energieintensiv.

Life-Hack: Mit diesem Trick checkt ihr eure Kühlschrankdichtungen in Sekunden

Legt eine eingeschaltete Taschenlampe in den Kühlschrank, schließt die Kühlschranktür und dunkelt den Raum, in dem das Gerät steht, komplett ab. Schaut nun, ob Licht nach außen dringt. Wenn ja, solltet ihr die Dichtungen zügig austauschen oder austauschen lassen.

Energieverbrauch und Nachhaltigkeit

Mit den richtigen Einstellungen und etwas Pflege spart ihr jährlich bis zu ein Drittel der Kühlschrank-Stromkosten.

Regelmäßiges Abtauen, sieben Grad Temperatur im mittleren Fach und dichte Türgummis machen’s möglich. Außerdem schont ihr nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

