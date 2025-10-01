Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Kult-Designs von Ikea: Diese 16 Retro-Highlights feiern die 60er bis 90er

Kult-Designs von Ikea: Diese 16 Retro-Highlights feiern die 60er bis 90er

Vladimir Maar
Vladimir Maar,
4 min Lesezeit
IKEA-Schild
© IMAGO / aal.photo / Bildbearbeitung GIGA1 / 17
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Retro-Fans aufgepasst: Ikea hat sein Designarchiv durchforstet und mit der Nytillverkad Kollektion eine limitierte Serie aufgelegt, die legendäre Klassiker aus der Firmengeschichte in frischem Look präsentiert.

Zeitlose Formen und Muster aus den 60er- bis 90er-Jahren treffen hier auf moderne Farben und Materialien. Das Ergebnis: ein stilvoller Mix aus nostalgischem Retro-Flair und zeitgemäßem Design, das euer Home-Office oder Gaming-Zimmer aufwertet – ganz im Sinne des skandinavischen Erbes von Ikea.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 16 kultige Designs, die das Herz jedes Retro-Fans höherschlagen lassen.

#1 1967: DYVLINGE Drehsessel

DYVLINGE Drehsessel - Kelinge orange
Ikea | DYVLINGE Drehsessel - Kelinge orange179,00 €
2 / 17
Anzeige

Euer Home-Office ist komplett eingerichtet, aber euch fehlt noch eine gemütliche Ecke zum Abschalten – ein Platz, an dem ihr kurz dem Arbeitsstress entkommt und bei einer Tasse Kaffee durchatmen könnt? Am besten mit einer Prise Retro-Flair? Dann könnte der DYVLINGE Drehsessel genau das Richtige für euch sein.

Der Drehsessel wurde bereits im Ikea-Katalog von 1967 als „Anti-Stress-Sessel“ vorgestellt und avancierte schnell zum echten Verkaufsschlager. DYVLINGE gibt es nicht nur in Orange, sondern auch in Grün und Schwarz – so wird eure Wohlfühlecke zum echten Blickfang.

Zum DYVLINGE Drehsessel bei Ikea

#2 1990: SJÄLSÖ Sessel

SJÄLSÖ Sessel
Ikea | SJÄLSÖ Sessel129,00 €
3 / 17
Anzeige

Wenn ihr für eure Wohlfühlecke ein modernes Möbelstück mit funktionalem Design sucht, ist der SJÄLSÖ Sessel die ideale Wahl. Wie schon 1990 besticht er durch seine klare, schlichte Form, typisch für skandinavisches Design, und bietet gleichzeitig eine bequeme Sitzfläche mit flexibler Polsterung. Die neu aufgelegte Version kommt mit einem Gestell aus Kiefernholz und einem naturfarbenen Bezug.

Zum SJÄLSÖ Sessel bei Ikea

#3 1983: SKÅLBODA

SKÅLBODA Sessel - weiß
Ikea | SKÅLBODA Sessel - weiß69,99 €
4 / 17
Anzeige

Der dritte Sessel für eure „Stressfreie Zone“ ist SKÅLBODA. Mit seinen klaren Linien und der außergewöhnlichen Form, die bereits 1983 als modern und mutig galt, überzeugt er auch heute noch. Dank seiner ergonomischen Gestaltung bietet der Sessel zudem hohen Sitzkomfort. Für farbenfrohe Akzente ist der Sessel auch in Orange und Schwarz erhältlich.

Zum SKÅLBODA Sessel bei Ikea

#4 1963: GUTTANE Beistelltisch

GUTTANE Beistelltisch
Ikea | GUTTANE Beistelltisch99,99 €
5 / 17
Anzeige

Der GUTTANE Beistelltisch wurde erstmals 1963 vorgestellt und bestach durch seine klaren Linien, konisch zulaufenden Beine und die warmen Holzfarben – ein echter Hingucker seiner Zeit. Mit seiner ausdrucksstarken Formensprache setzte er einen bewussten Kontrast zu späteren, eher minimalistisch geprägten Serien wie MALM oder KALLAX.

Zum GUTTANE Beistelltisch bei Ikea

#5 1963: GUTTANE Couchtisch

GUTTANE Couchtisch
Ikea | GUTTANE Couchtisch179,00 €
6 / 17
Anzeige

Ihr seid begeistert vom GUTTANE Beistelltisch und wünscht euch, es gäbe ihn eine Nummer größer als Couchtisch für euer Wohnzimmer? Gute Nachrichten: Ikea hat genau das umgesetzt – der GUTTANE Couchtisch ist da! Er übernimmt das zeitlose Design und die schlichte Eleganz des Beistelltischs und kombiniert sie mit praktischer Größe und Funktionalität – perfekt für euren Wohnbereich.

Zum GUTTANE Couchtisch bei Ikea

#6 1978: TURBOKASTANJ Spiegel

TURBOKASTANJ Spiegel
Ikea | TURBOKASTANJ Spiegel69,99 €
7 / 17
Anzeige

Wie schon bei seiner Premiere im Jahr 1978 überzeugt auch die neu aufgelegte Version des TURBOKASTANJ Spiegels mit einem Rahmen aus massiver Kiefer. Diesmal allerdings setzt IKEA mit einem auffälligen Rot-Ton ein klares Statement. Wenn ihr eurem Raum das gewisse Etwas verleihen möchtet, ist dieser Spiegel genau das Richtige.

Zum TURBOKASTANJ Spiegel bei Ikea

#7 1964: DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm

DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm
Ikea | DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm59,99 €
8 / 17
Anzeige

Mit dem DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm setzt ihr stilvolle, dekorative Akzente. Sein zeitlos schönes Design mit den markanten Furnierringen war schon in den 1960er Jahren ein Blickfang – und passt auch heute noch harmonisch in nahezu jeden Einrichtungsstil.

Zum DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm bei Ikea

#8 1973: DOMSTEN Hocker

DOMSTEN Hocker
Ikea | DOMSTEN Hocker29,99 €
9 / 17
Anzeige

Mit dem DOMSTEN Hocker kehrt eine wahre Designlegende ins IKEA Sortiment zurück. Bereits in den 1970er Jahren überzeugte er durch seine praktische Stapelbarkeit – jetzt erscheint er in einer frischen Neuauflage mit kräftigen Farben. Ein Möbelstück, das überall dort, wo ihr es platziert, lebendige Akzente setzt.

Zum DOMSTEN Hocker bei Ikea

#9 1972: ÖNNESTAD Sessel

ÖNNESTAD Sessel
Ikea | ÖNNESTAD Sessel89,99 €
10 / 17
Anzeige

Als der ÖNNESTAD Sessel im Jahr 1972 erstmals im Ikea-Katalog erschien, wurde er für seinen besonders weichen Komfort gelobt – und das völlig zu Recht. Die passenden Kissen sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern laden auch zum entspannten Verweilen ein – sehr zur Freude eurer Freunde.

Zum ÖNNESTAD Sessel bei Ikea

#10 1969: SOTENÄS Sessel

SOTENÄS Sessel
Ikea | SOTENÄS Sessel199,00 €
11 / 17
Anzeige

Der SOTENÄS Sessel besticht durch sein klar definiertes skandinavisches Design und die weich gerundeten Linien, die ihm eine besonders einladende Ausstrahlung verleihen. Dank seiner kompakten Form und dem angenehmen Sitzkomfort fügt er sich ideal in moderne Wohnräume ein – selbst bei begrenztem Platzangebot. Nach langer Abwesenheit ist dieses Designstück aus den 1960er Jahren nun endlich wieder zurück im Sortiment.

Zum SOTENÄS Sessel bei Ikea

#11 1978: BONDSKÄRET Garderobenständer

BONDSKÄRET Garderobenständer
Ikea | BONDSKÄRET Garderobenständer39,99 €
12 / 17
Anzeige

Ein Raum, der bei der Einrichtung oft zu kurz kommt, ist ausgerechnet der Flur. Wenn ihr für dort ein echtes It-Piece sucht, das sofort alle Blicke auf sich zieht, ist der BONDSKÄRET Garderobenständer genau das Richtige. Erhältlich in Violett, Gelb oder Schwarz, setzt er nicht nur praktische, sondern auch stilvolle Akzente.

Zum BONDSKÄRET Garderobenständer bei Ikea

#12 1971: BAGGBODA Beistelltisch

BAGGBODA Beistelltisch
Ikea | BAGGBODA Beistelltisch79,99 €
13 / 17
Anzeige

Der BAGGBODA Beistelltisch aus der Nytillverkad Kollektion ist eine Neuinterpretation eines echten Designklassikers. Ursprünglich 1971 unter dem Namen „CROMI“ von der Designerin Karin Mobring entworfen, erstrahlt er heute in einem frischen Gelbton. Mit seinen klaren Linien und dem minimalistischen, Bauhaus-inspirierten Design setzt er zeitlose Akzente. Wenn ihr eurem Wohnzimmer noch das gewisse Etwas verleihen möchtet, liegt ihr mit dem BAGGBODA Beistelltisch genau richtig.

Zum BAGGBODA Beistelltisch bei Ikea

#13 1995: SKOGSTUNDRA Vase

SKOGSTUNDRA Vase
Ikea | SKOGSTUNDRA Vase14,99 €
14 / 17
Anzeige

Euer BAGGBODA Beistelltisch hat bereits seinen Platz gefunden – jetzt fehlt nur noch die passende Deko? Dann werft einen Blick auf die SKOGSTUNDRA Vase. Mit ihrer klaren, geriffelten Form und dem skandinavisch inspirierten Design bringt sie zeitlose Eleganz in euer Zuhause. Ob mit einer einzelnen Blume oder einem üppigen Strauß – SKOGSTUNDRA ist die perfekte Wahl, wenn ihr modernen Stil mit einem Hauch Nostalgie verbinden möchtet.

Zur SKOGSTUNDRA Vase bei Ikea

#14 1995: KÄLLARHALS Vase

KÄLLARHALS Vase
Ikea | KÄLLARHALS Vase12,99 €
15 / 17
Anzeige

Vasen erleben aktuell ein echtes Comeback – und die KÄLLARHALS Vase passt perfekt in diesen Trend. Mit ihrer verspielten, skulpturalen Form bringt sie den Charme der 1990er Jahre zurück, neu interpretiert in kräftigen Farben und modernem Design. Sie ist nicht nur dekorativ, sondern auch funktional – und setzt in puristischen Wohnräumen ein echtes Statement.

Zur KÄLLARHALS Vase bei Ikea

#15 1980: KLIPPAN 2er-Sofa

KLIPPAN 2er-Sofa
Ikea | KLIPPAN 2er-Sofa299,00 €
16 / 17
Anzeige

Seit seiner Markteinführung im Jahr 1980 gehört das KLIPPAN Sofa zu den absoluten Ikea-Klassikern – und seine Beliebtheit wächst bis heute. Es war eines der ersten Sofas, das bewusst auf ein kompaktes, schlichtes und vielseitig kombinierbares Design setzte. Mit seinen klaren Linien, der niedrigen Rückenlehne und der blockartigen Silhouette wirkt KLIPPAN dezent, aber dennoch zeitgemäß. Besonders praktisch: Die abnehmbaren Bezüge machen es einfach, dem Sofa durch unterschiedliche Farben immer wieder einen neuen Look zu verleihen.

Zum KLIPPAN Sofa bei Ikea

#16 1968: GARNANÄS Couchtisch

GARNANÄS Couchtisch
Ikea | GARNANÄS Couchtisch59,99 €
17 / 17
Anzeige

Der GARNANÄS Couchtisch vereint gekonnt nostalgisches Design mit moderner Funktionalität. Ursprünglich Teil der „POP68-Serie“ – entworfen für alle, die es mutig, frisch und modern mögen – kehrt er nun mit seiner klaren Form und dem markanten Grünton als stylishes Statement-Piece zurück.

Zum GARNANÄS Couchtisch bei Ikea

Lesenswert
Anzeige