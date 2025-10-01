Kult-Designs von Ikea: Diese 16 Retro-Highlights feiern die 60er bis 90er

Retro-Fans aufgepasst: Ikea hat sein Designarchiv durchforstet und mit der Nytillverkad Kollektion eine limitierte Serie aufgelegt, die legendäre Klassiker aus der Firmengeschichte in frischem Look präsentiert.
Zeitlose Formen und Muster aus den 60er- bis 90er-Jahren treffen hier auf moderne Farben und Materialien. Das Ergebnis: ein stilvoller Mix aus nostalgischem Retro-Flair und zeitgemäßem Design, das euer Home-Office oder Gaming-Zimmer aufwertet – ganz im Sinne des skandinavischen Erbes von Ikea.
In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 16 kultige Designs, die das Herz jedes Retro-Fans höherschlagen lassen.
#1 1967: DYVLINGE Drehsessel
Euer Home-Office ist komplett eingerichtet, aber euch fehlt noch eine gemütliche Ecke zum Abschalten – ein Platz, an dem ihr kurz dem Arbeitsstress entkommt und bei einer Tasse Kaffee durchatmen könnt? Am besten mit einer Prise Retro-Flair? Dann könnte der DYVLINGE Drehsessel genau das Richtige für euch sein.
Der Drehsessel wurde bereits im Ikea-Katalog von 1967 als „Anti-Stress-Sessel“ vorgestellt und avancierte schnell zum echten Verkaufsschlager. DYVLINGE gibt es nicht nur in Orange, sondern auch in Grün und Schwarz – so wird eure Wohlfühlecke zum echten Blickfang.
#2 1990: SJÄLSÖ Sessel
Wenn ihr für eure Wohlfühlecke ein modernes Möbelstück mit funktionalem Design sucht, ist der SJÄLSÖ Sessel die ideale Wahl. Wie schon 1990 besticht er durch seine klare, schlichte Form, typisch für skandinavisches Design, und bietet gleichzeitig eine bequeme Sitzfläche mit flexibler Polsterung. Die neu aufgelegte Version kommt mit einem Gestell aus Kiefernholz und einem naturfarbenen Bezug.
#3 1983: SKÅLBODA
Der dritte Sessel für eure „Stressfreie Zone“ ist SKÅLBODA. Mit seinen klaren Linien und der außergewöhnlichen Form, die bereits 1983 als modern und mutig galt, überzeugt er auch heute noch. Dank seiner ergonomischen Gestaltung bietet der Sessel zudem hohen Sitzkomfort. Für farbenfrohe Akzente ist der Sessel auch in Orange und Schwarz erhältlich.
#4 1963: GUTTANE Beistelltisch
Der GUTTANE Beistelltisch wurde erstmals 1963 vorgestellt und bestach durch seine klaren Linien, konisch zulaufenden Beine und die warmen Holzfarben – ein echter Hingucker seiner Zeit. Mit seiner ausdrucksstarken Formensprache setzte er einen bewussten Kontrast zu späteren, eher minimalistisch geprägten Serien wie MALM oder KALLAX.
#5 1963: GUTTANE Couchtisch
Ihr seid begeistert vom GUTTANE Beistelltisch und wünscht euch, es gäbe ihn eine Nummer größer als Couchtisch für euer Wohnzimmer? Gute Nachrichten: Ikea hat genau das umgesetzt – der GUTTANE Couchtisch ist da! Er übernimmt das zeitlose Design und die schlichte Eleganz des Beistelltischs und kombiniert sie mit praktischer Größe und Funktionalität – perfekt für euren Wohnbereich.
#6 1978: TURBOKASTANJ Spiegel
Wie schon bei seiner Premiere im Jahr 1978 überzeugt auch die neu aufgelegte Version des TURBOKASTANJ Spiegels mit einem Rahmen aus massiver Kiefer. Diesmal allerdings setzt IKEA mit einem auffälligen Rot-Ton ein klares Statement. Wenn ihr eurem Raum das gewisse Etwas verleihen möchtet, ist dieser Spiegel genau das Richtige.
#7 1964: DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm
Mit dem DYKARKLOCKA Hängeleuchtenschirm setzt ihr stilvolle, dekorative Akzente. Sein zeitlos schönes Design mit den markanten Furnierringen war schon in den 1960er Jahren ein Blickfang – und passt auch heute noch harmonisch in nahezu jeden Einrichtungsstil.
#8 1973: DOMSTEN Hocker
Mit dem DOMSTEN Hocker kehrt eine wahre Designlegende ins IKEA Sortiment zurück. Bereits in den 1970er Jahren überzeugte er durch seine praktische Stapelbarkeit – jetzt erscheint er in einer frischen Neuauflage mit kräftigen Farben. Ein Möbelstück, das überall dort, wo ihr es platziert, lebendige Akzente setzt.
#9 1972: ÖNNESTAD Sessel
Als der ÖNNESTAD Sessel im Jahr 1972 erstmals im Ikea-Katalog erschien, wurde er für seinen besonders weichen Komfort gelobt – und das völlig zu Recht. Die passenden Kissen sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern laden auch zum entspannten Verweilen ein – sehr zur Freude eurer Freunde.
#10 1969: SOTENÄS Sessel
Der SOTENÄS Sessel besticht durch sein klar definiertes skandinavisches Design und die weich gerundeten Linien, die ihm eine besonders einladende Ausstrahlung verleihen. Dank seiner kompakten Form und dem angenehmen Sitzkomfort fügt er sich ideal in moderne Wohnräume ein – selbst bei begrenztem Platzangebot. Nach langer Abwesenheit ist dieses Designstück aus den 1960er Jahren nun endlich wieder zurück im Sortiment.
#11 1978: BONDSKÄRET Garderobenständer
Ein Raum, der bei der Einrichtung oft zu kurz kommt, ist ausgerechnet der Flur. Wenn ihr für dort ein echtes It-Piece sucht, das sofort alle Blicke auf sich zieht, ist der BONDSKÄRET Garderobenständer genau das Richtige. Erhältlich in Violett, Gelb oder Schwarz, setzt er nicht nur praktische, sondern auch stilvolle Akzente.
#12 1971: BAGGBODA Beistelltisch
Der BAGGBODA Beistelltisch aus der Nytillverkad Kollektion ist eine Neuinterpretation eines echten Designklassikers. Ursprünglich 1971 unter dem Namen „CROMI“ von der Designerin Karin Mobring entworfen, erstrahlt er heute in einem frischen Gelbton. Mit seinen klaren Linien und dem minimalistischen, Bauhaus-inspirierten Design setzt er zeitlose Akzente. Wenn ihr eurem Wohnzimmer noch das gewisse Etwas verleihen möchtet, liegt ihr mit dem BAGGBODA Beistelltisch genau richtig.
#13 1995: SKOGSTUNDRA Vase
Euer BAGGBODA Beistelltisch hat bereits seinen Platz gefunden – jetzt fehlt nur noch die passende Deko? Dann werft einen Blick auf die SKOGSTUNDRA Vase. Mit ihrer klaren, geriffelten Form und dem skandinavisch inspirierten Design bringt sie zeitlose Eleganz in euer Zuhause. Ob mit einer einzelnen Blume oder einem üppigen Strauß – SKOGSTUNDRA ist die perfekte Wahl, wenn ihr modernen Stil mit einem Hauch Nostalgie verbinden möchtet.
#14 1995: KÄLLARHALS Vase
Vasen erleben aktuell ein echtes Comeback – und die KÄLLARHALS Vase passt perfekt in diesen Trend. Mit ihrer verspielten, skulpturalen Form bringt sie den Charme der 1990er Jahre zurück, neu interpretiert in kräftigen Farben und modernem Design. Sie ist nicht nur dekorativ, sondern auch funktional – und setzt in puristischen Wohnräumen ein echtes Statement.
#15 1980: KLIPPAN 2er-Sofa
Seit seiner Markteinführung im Jahr 1980 gehört das KLIPPAN Sofa zu den absoluten Ikea-Klassikern – und seine Beliebtheit wächst bis heute. Es war eines der ersten Sofas, das bewusst auf ein kompaktes, schlichtes und vielseitig kombinierbares Design setzte. Mit seinen klaren Linien, der niedrigen Rückenlehne und der blockartigen Silhouette wirkt KLIPPAN dezent, aber dennoch zeitgemäß. Besonders praktisch: Die abnehmbaren Bezüge machen es einfach, dem Sofa durch unterschiedliche Farben immer wieder einen neuen Look zu verleihen.
#16 1968: GARNANÄS Couchtisch
Der GARNANÄS Couchtisch vereint gekonnt nostalgisches Design mit moderner Funktionalität. Ursprünglich Teil der „POP68-Serie“ – entworfen für alle, die es mutig, frisch und modern mögen – kehrt er nun mit seiner klaren Form und dem markanten Grünton als stylishes Statement-Piece zurück.