Kult-Designs von Ikea: Diese 16 Retro-Highlights feiern die 60er bis 90er

© IMAGO / aal.photo / Bildbearbeitung GIGA 1 / 17

Retro-Fans aufgepasst: Ikea hat sein Designarchiv durchforstet und mit der Nytillverkad Kollektion eine limitierte Serie aufgelegt, die legendäre Klassiker aus der Firmengeschichte in frischem Look präsentiert.

Zeitlose Formen und Muster aus den 60er- bis 90er-Jahren treffen hier auf moderne Farben und Materialien. Das Ergebnis: ein stilvoller Mix aus nostalgischem Retro-Flair und zeitgemäßem Design, das euer Home-Office oder Gaming-Zimmer aufwertet – ganz im Sinne des skandinavischen Erbes von Ikea.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 16 kultige Designs, die das Herz jedes Retro-Fans höherschlagen lassen.