Kunde will Paket aus Packstation abholen, doch der DHL-Bote macht es ihm nicht leicht

Wenn das Paket einfach zu gut in die Packstation passt.

Reddit-Nutzer fyrion92 will sein Paket aus der Packstation holen und steht plötzlich vor einem Problem. Der DHL-Bote hat die Lieferung so perfekt passend in das Fach geschoben, dass er sie jetzt kaum noch herausholen kann.

Wenn ein Tetris-Meister Pakete ausliefert, passiert genau das!

Im Reddit-Post ärgert sich der DHL-Kunde jetzt darüber, dass er wohl an einen Tetris-Meister geraten ist. An den Seiten war überhaupt kein Platz mehr, oben und unten vielleicht noch ein halber Zentimeter. Er kommentiert das verständlicherweise mit den Worten: „Das ist wirklich gottlos“. Sowieso sei es ein echtes Wunder, dass das Paket nach der perfekten Runde Tetris noch unbeschädigt war.

Das Problem bleibt: Wie kommt das Paket jetzt aus der Packstation? Nutzer phifal schlägt vor, mit einem Schlüssel ein Loch zu bohren und dann den Finger einzuhaken und zu ziehen.

fyrion92 musste aber einen anderen Weg finden. Einfach herausziehen ging nicht, weil das Scharnier der Tür im Weg war. Stattdessen musste er das Paket mit dem kleinen Finger leicht anheben und konnte dann vorsichtig eine kleine Lasche an der rechten Seite packen. Wäre die gerissen, hätte er laut eigener Aussage wohl den Karton in der Station aufreißen müssen. Der ganze Prozess soll schließlich zehn Minuten gedauert haben, doch er konnte das Paket samt Inhalt ohne Schäden bergen.

Die befriedigendste Lieferung aller Zeiten

Die anderen Reddit-Nutzer schlagen vor, die Grillzange oder direkt die Akku-Blechschere rauszuholen. Es war wohl ganz gut, dass fyrion92 seine Lieferung auch ohne Waffengewalt bekommen hat.

Reddit-Nutzer SebiPwned merkt außerdem an, dass man sich nur einmal in die Rolle des DHL-Boten versetzen müsste. So sei es bestimmt unglaublich befriedigend gewesen, das Paket so perfekt in die Lücke zu schieben, dass wirklich gar kein Spielraum mehr übrig ist. Da ist es schwer, an die Folgen für den Kunden zu denken.