Kunden der Deutschen Bank im Visier:  Fallt nicht auf diese gefährliche Masche herein

Die gefälschte Mail zielt auf eure Bankdaten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Derzeit macht eine E-Mail die Runde, die von der Deutschen Bank stammen soll. Darin heißt es, die hinterlegte Telefonnummer müsse bestätigt werden, sonst werde das Online-Banking eingeschränkt. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Phishing-Versuch.

Anzeige

Gefälschte E-Mail im Namen der Deutschen Bank

Die Mail trägt den Betreff „Bestätigung Ihrer primären Telefonnummer in Ihrem Online-Konto“. Sie beginnt mit der unpersönlichen Anrede „Sehr geehrte(r) Kunde(in)“. Behauptet wird, dass die Telefonnummer geändert oder neu eingetragen wurde, die Bestätigung aber noch ausstehe. Innerhalb von 48 Stunden müsse dies erledigt sein, sonst drohten Einschränkungen.

In der Nachricht wird detailliert aufgelistet, welche Funktionen angeblich gesperrt werden: Überweisungen an neue Empfänger, die Änderung von Kontaktdaten, der Handel mit Wertpapieren und die Nutzung der Banking-App. Die Frist und die Drohung sollen Druck erzeugen, damit Empfänger schnell handeln.

Die Phishing-Mail, angeblich von der Deutschen Bank. (© Verbraucherzentrale)

Der Button mit der Aufschrift „Login – Telefonnummer jetzt bestätigen“ führt nicht auf die offizielle Seite der Deutschen Bank, sondern auf eine gefälschte Internetseite. Dort eingegebene Daten landen direkt bei den Betrügern. Um die Fälschung glaubwürdiger wirken zu lassen, bietet die Mail sogar eine angebliche Alternative an: Man könne mit Ausweis in eine Filiale gehen und den Vorgang dort bestätigen.

Anzeige

Woran man den Betrug erkennt

Typisch für solche Mails sind die unpersönliche Anrede, die Drohung mit einer knappen Frist, der Einsatz von roter Schrift und der unseriöse Link. Banken versenden keine Nachrichten, in denen Kunden über externe Webseiten persönliche Daten eingeben sollen.

Wer eine solche E-Mail erhält, sollte sie nicht beantworten, keine Links anklicken und keine Daten eingeben. Am sichersten ist es, die Nachricht sofort zu löschen oder in den Spam-Ordner zu verschieben. Im Zweifel kann über die offizielle App oder direkt bei der Bank geprüft werden, ob es tatsächlich eine offene Aufforderung gibt (Quelle: Verbraucherzentrale).