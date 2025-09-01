Kunden geschockt: Nächster Smart-Home-Ausrüster gibt auf

Coqon verabschiedet sich von jetzt auf gleich.

Coqon stellt den Betrieb weitgehend ein. Der Rückzug des Smart-Home-Anbieters kommt über Nacht und betrifft Vertrieb, Support und die Zukunft der Plattform. Wer das System weiter nutzt, muss sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen.

Coqon stellt Vertrieb und Support ein

Plötzlich und ohne Vorlauf hat Coqon zum 1. September den Verkauf und Kundenservice größtenteils eingestellt. Die Ankündigung traf Nutzer per E-Mail nur einen eizigen Tag vorher. In der Mitteilung heißt es, das Unternehmen reagiere damit auf veränderte Marktbedingungen. Tatsächlich dürfte das Interesse am System zuletzt deutlich nachgelassen haben.

Coqon ist ein Smart-Home-System, das aus einer zentralen Steuerungseinheit (Qbox), einer App und verschiedenen Funkgeräten besteht. Mit dem System lassen sich unter anderem Heizung, Beleuchtung, Rollläden und Fenster steuern.

Von dem Aus sind nicht nur Neukunden betroffen. Auch für Bestandsnutzer verändert sich einiges. Zwar bleibt die Plattform weiter in Betrieb und bestehende Installationen funktionieren laut Coqon weiterhin. Doch persönliche Unterstützung gibt es nicht mehr. Coqon bietet künftig nur noch eine zentrale E-Mail-Adresse für Gewährleistungsfälle, technische Hilfe entfällt (Quelle: digitalzimmer).

Immerhin: Ein letztes Software-Update ist noch angekündigt. Im Oktober erscheint eine neue Firmware für die Qbox 2. Anleitung und Installation erfolgen auf eigene Verantwortung. Wer das Update durchführt, muss mit möglichen Risiken selbst umgehen. Ein individueller Support ist nicht mehr vorgesehen.

Nicht nur Coqon: Auch Devolo kapituliert

Coqon ist nicht das einzige System, das gerade vom Markt verschwindet. Auch Devolo hat angekündigt, sein Smart-Home-System Home Control zum Jahresende abzuschalten. Damit verlieren Nutzer den Zugriff auf zentrale Funktionen wie Fernsteuerung und Webportal. Die Steuerung ist ab Januar 2026 nur noch lokal und mit eingeschränkter Funktionalität möglich.

Viele Kunden stehen damit vor einem grundlegenden Problem: Die Hardware bleibt erhalten, doch die cloudbasierte Infrastruktur fällt weg. Neue Komponenten lassen sich nicht mehr einbinden, Systemerweiterungen sind ausgeschlossen.

