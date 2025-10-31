Kunden lieben Aldi – aber nicht nur wegen den Preisen

Wer bei Aldi nur ans Sparen denkt, unterschätzt, warum die Deutschen mit dem Discounter wirklich so zufrieden sind.

Aldi Süd steht an der Spitze der Kundenzufriedenheit der deutschen Discounter. Die niedrigen Preise spielen zwar eine wichtige Rolle, doch Aldi punktet auch in vielen anderen Kategorien wie Qualität, Auswahl und Schnelligkeit.

Aldi Süd ist Discounter-König in Sachen Kundenzufriedenheit

Lange galt: Wer billig ist, gewinnt. Doch der aktuelle Kundenmonitor Deutschland 2025 zeigt: Günstige Preise allein reichen nicht. Mehr als 4.100 Verbraucher wurden zu ihren Lieblingsdiscountern befragt – und das Ergebnis überrascht: Aldi Süd ist aktueller Spitzenreiter mit einer Wertung von 1,96. Im Schnitt erreichen die deutschen Discounter einen Wert von 2,07. Die Skala reicht von 1 für „vollkommen zufrieden“ bis 5 „unzufrieden“ (Quelle: Kundenmonitor).

Kundinnen und Kunden loben vor allem die Qualität der Eigenmarken sowie deren große Auswahl, das Preis-Leistungs-Verhältnis allgemein, die Schnelligkeit an der Kasse und auch mit dem Angebot an Nonfood-Artikeln sowie vegetarischen und veganen Alternativen kann Aldi Süd punkten.

Bei Aldi Nord gibt’s laut der Befragung anscheinend die freundlichsten Mitarbeiter und die beste Auswahl an Drogerie- und Gesundheitsprodukten. Zudem ist stets ausreichend Ware auf Lager – auch bei Sonderangeboten.

Lidl knapp hinter Aldi Süd, aber vor Aldi Nord

Lidl ist im Ranking auf Platz 2 mit einer Wertung von 1,98. Der Discounter belegt den Spitzenplatz in Bereichen wie Qualität bei Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst, bei der Auswahl an frischen Brot- und Backwaren und bietet eine große Vielfalt bei Sonderangeboten und Aktionen.

Für den ersten Platz hat es aber dennoch nicht gereicht. Gut zu wissen: Aldi Nord belegt Platz 3 mit einer Wertung von 1,99. Die drei Kontrahenten liegen also alle nah beieinander. Im nächsten Jahr kann die Platzierung schon wieder ganz anders aussehen.